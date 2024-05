Bitcoin Kurs erholt sich nach Fed-Sitzung auf über 58.000 Dollar – Unsicherheit bleibt

Nach der gestrigen Fed-Notenbanksitzung kann sich der Bitcoin (USD) wieder auf über 58.000 Dollar erholen.

Wenige Stunden zuvor war der Kurs des nach Marktgröße wichtigen Kryptowerts zwischenzeitlich unter 57.000 Dollar und damit auf dem tiefsten Stand seit Ende Februar gefallen.

Fed hält wie erwartet ihre Füße still – Powell-Rhetorik sorgt nur temporär für Erleichterung

„Ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass der nächste Schritt eine Zinserhöhung sein wird“, sagte Fed-Chef Jerome Powell. Gedämpft wurde die gute Stimmung allerdings durch die weitere Interpretation der Worte, dass die Leitzinsen in Zukunft doch länger hochbleiben könnten als gedacht. Zum sechsten Mal in Serie hat die Fed den Leitzins bei der aktuellen Spanne von 5,25-5,50 Prozent belassen, was dem höchsten Stand seit 2001 entspricht.

