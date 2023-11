Zoom: Bullen wieder am Ruder!

Der Videokonferenz-Dienst Zoom hat dank des gut laufenden Geschäfts mit Unternehmenskunden im vergangenen Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 3,2 Prozent auf 1,14 Milliarden US-Dollar (1,04 Milliarden Euro). Analysten hatten im Schnitt eher mit 1,12 Milliarden US-Dollar gerechnet. Unterm Strich stieg der Gewinn auf 141,2 Millionen US-Dollar von 48,35 Millionen ein Jahr zuvor, wie Zoom nach US-Börsenschluss am Montag, dem 20. November, mitteilte. Zoom war in der Corona-Pandemie mit dem abrupt zunehmenden Arbeiten und Lernen von Zuhause aus explosiv gewachsen. Später normalisierte sich das Wachstumstempo. Zoom kann aber mit dem Ausbau von Dienstleistungen für Unternehmenskunden seine Marktposition gut gegen die Konkurrenz wie zum Beispiel Microsoft verteidigen.

Zum Chart

Der einstige Highflyer Zoom hat nach einem Aufwärtstrend im Jahr 2020 im Ausmaß von 750 Prozent sein All Time High am 19. Oktober 2020 bei 588,84 US-Dollar markiert. Die darauffolgende Seitwärtskonsolidierung wurde am 5. August 2021 von einem Abwärtstrend abgelöst, der den Kurs in der Spitze auf 61,77 US-Dollar absacken ließ. Grosso modo ist die Aktie mit einem Minus von über 89 Prozent wieder dort angelangt, wo sie vor dem Höhenflug notierte. Der Anfang August 2021 gebildete Abwärtstrend wurde Ende Mai 2022 durchbrochen. Der Kurs zeigte aber nur kurz Stärke und sackte bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 22. August 2022 erneut ab. Weiters markiert dieser am 22. August den Start eines immer noch intakten Abwärtstrends. Dabei rutschte der Kurs am 26. Oktober 2023 innerhalb des Trends auf das All Time Low bei 58,87 US-Dollar ab. Es sieht aktuell aber danach aus, als könnte sich das Papier vom All Time Low entscheidend absetzen. Die Vorgestern nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen wurden von den Marktteilnehmern mit einem Kursminus von 0,06 Prozent quittiert, wobei auch der Nasdaq schwächer abschloss. Das Chartbild kann auch dahin interpretiert werden, dass eine Bodenbildung im Gange ist, die eventuell von einer Aufwärtssequenz abgelöst werden könnte.