AGILENT TECHNOLOGIES - Kurssprung nach Zahlen

Agilent Technologies Inc. - WKN: 929138 - ISIN: US00846U1016 - Kurs: 123,920 $ (NYSE)

Agilent Technologies übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD die Analystenschätzungen von 1,35 USD. Der Umsatz liegt mit 1,69 Mrd. USD über den Erwartungen von 1,67 Mrd. USD. Diese Zahlen gab das Unternehmen am 20. November bekannt, gestern sprang der Aktienkurs um 8,72% nach oben.

Die Agilent-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und markierte im August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 179,57 USD. Seit diesem Hoch läuft eine Korrektur. Dabei fiel der Wert Ende Oktober auf ein Tief bei 96,80 USD. Anschließend erholte er sich an den breiten Widerstandsbereich zwischen 112,64 USD und 117,36 USD. Dieses übersprang die Aktie gestern. Sie erreichte den EMA50 (Wochenbasis) bei 123,67 USD.

Rally hat noch Potenzial

Mit dem gestrigen Kurssprung hat sich die Agilent-Aktie weiteres Potenzial verschafft. Zwar kann es kurzfristig zu einem Rücksetzer gen 117,36-115,90 USD kommen, aber danach könnte der Wert zunächst auf 130,00 USD und später an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch ansteigen. Dieser verläuft in der aktuellen Woche bei 148,88 USD.

Sollte die Aktie aber unter 112,64 USD abfallen, müsste mit einem Rückfall in Richtung 96,80 USD, also an das Korrekturtief gerechnet werden.

Fazit: Der gestrige Kurssprung ist ein erstes größeres Kaufsignal. Die Aktie hat für die nächsten Wochen weiteres Rallypotenzial.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)