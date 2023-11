ANALOG DEVICES - Kaum Bewegung nach Zahlen

Analog Devices Inc. - WKN: 862485 - ISIN: US0326541051 - Kurs: 181,250 $ (Nasdaq)

Analog Devices gab gestern vorbörslich Zahlen bekannt. Der Konzern verfehlte die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie minimal. Analysten hatten mit 2,02 USD gerechnet, der Konzern meldete 2,01 USD. Der Umsatz lag bei 2,72 Mrd. USD und damit 0,02 Mrd. USD über den Schätzungen. Die Börse quittierte diese Zahlen mit einem Minus von 1,40%.

Die Aktie befindet sich seit über drei Jahrzehnten in einer Aufwärtsbewegung. Im April 2023 erreichte der Wert ein Hoch bei 198,24 USD. Nach einem Rücksetzer auf 161,29 USD kam es zwar zu einem neuen Allzeithoch bei 200,10 USD, aber ein stabiler Ausbruch über das Hoch aus dem April gelang nicht.

Ende Oktober fiel der Wert kurzzeitig unter 161,92 USD ab. Am EMA200 (Wochenbasis) kam aber wieder Nachfrage auf. Im Prinzip befindet sich der Wert in einer Seitwärtsbewegung zwischen 198,24 USD und 161,92 USD. Und innerhalb dieser Seitwärtsbewegung notiert die Aktie im mittleren Drittel.

Trendsignale nicht in Sicht

Die Seitwärtsbewegung könnte die Kursbewegung in der Aktie von Analog Devices noch eine ganze Weile dominieren. Erst mit einem stabilen Ausbruch ergäbe sich ein neues Trendsignal.

Bricht die Aktie nach oben aus, dann könnte eine Rally in Richtung 255-260 USD und damit an eine langfristige obere Trendbegrenzung starten. Sollte der Wert aber nach unten ausbrechen, müsste mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 127,00-127,78 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie von Analog Devices bietet sich aktuell nicht für neue Käue an. Short sollte man sich in der Aktie aber auch nicht positionieren. Man kann hier geduldig abwarten, in welche Richtung der Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung erfolgt. Für aktive Trader würde ein Kontakt mit den Begrenzungen der Seitwärtsbewegung die Chance bieten, auf einen Erhalt der Seitwärtsbewegung zu spekulieren.

