EQS-News: The Platform Group AG schließt Logistikumstellung in den Niederlanden ab

22.11.2023 / 14:00 CET/CEST

The Platform Group AG schließt Logistikumstellung in den Niederlanden ab



Düsseldorf, 22. November 2023. The Platform Group AG (ISIN DE000ASQEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, gibt den Abschluss der Logistikumstellung in den Niederlanden bekannt. Im Rahmen des im März 2023 bei der früheren fashionette AG gestarteten Kosten- und Effizienzprogramms, das umfangreiche Kostensenkungsmaßnahmen beinhaltet, wurde beschlossen, die bestehenden vier Logistikstandorte der niederländischen Business Unit Brandfield zu schließen und alle Mitarbeiter und Bestände an einem zentralen Standort zusammenzuführen. Der zentrale Logistikstandort wurde am 21. November 2023 in Groningen, Niederlande eröffnet. Alle Aktivitäten in den Niederlanden werden damit über diesen Standort abgewickelt – die verbliebenen Bereiche der bisherigen Logistikstandorte werden bis zum ersten Quartal 2024 vollständig aufgelöst. „Wir freuen uns, mit der Zusammenlegung auf einen Standort künftig deutlich schneller zu sein, Kosten zu sparen und die Plattformstrategie so noch besser umzusetzen. Ein großer Dank an das Logistikteam bei Brandfield, dass dies ohne Unterbrechung funktioniert hat“, so Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG. Der CEO von Brandfield, Rob Groot, stellt dabei die Plattformstrategie in den Vordergrund: „Ab 2024 ermöglichen wir unseren Partnern die Nutzung unseres Logistik-Hubs, auch für Retouren. Damit bieten wir auch bei Brandfield die Möglichkeit, als Marke oder Händler unsere Plattform zu nutzen und aktiv in den Niederlanden sowie in Belgien zu verkaufen.“



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 18 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 14 Standorte mit 680 Mitarbeitern. Seit dem Jahr 2020 wurden über 20 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen.



Kontakt: Investor Relations

Reinhard Hetkamp

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

