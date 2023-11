MORPHOSYS - So reagieren die Analysten!

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 15,925 € (XETRA)

Nach Bekanntgabe der Studiendaten des Hoffnungsträgers Pelabresib fuhr die Morphosys-Aktie Achterbahn. Gestern Nachmittag veranstaltete das Biotech-Unternehmen einen Conference Call. In diesem kamen weitere Fragen auf. Inzwischen haben auch viele Analysten reagiert. stock3 mit einer Zusammenfassung.

Zunächst einmal muss man den Hut vor der IR-Abteilung von Morphosys ziehen. Aus Unternehmenssicht war die PM hervorragend verfasst. Man hat sich auf die Erfolge konzentriert, an der ein oder anderen Stelle wichtige Erklärungen wie "statistisch nicht signifikant" weggelassen, teilweise Daten gar nicht erwähnt. Aus Anlegersicht war die Kommunikation dagegen fragwürdig. Es gab schon Biotech-Unternehmen, die klarer kommuniziert haben, dass gewisse Teilzeile einer Studie nicht erreicht wurden.

Neben den bereits beschriebenen Unwägbarkeiten bei den Studiendaten hinterließ gestern ein weiterer Aspekt ein großes Fragezeichen bei den Teilnehmern des Conference Calls. So hat die Kombitherapie aus Pelabresib und Ruxolitinib in einer kleinen Patientensubgruppe, den "Hochrisikopatienten" bezüglich des primären Studienendpunkts SVR35 ähnlich gut abgeschnitten, wie in den anderen "Populationen".

Quelle: Morphosys

Beim sekundären Endpunkt TSS50 war dagegen die Kombination aus Ruxolitib und Placebo effektiver als die Kombitherapie mit Pelabresib.

Quelle: Morphosys

Auf Nachfrage einiger Analysten konnte oder wollte Morphosys diese Differenz zu den anderen Subgruppen im Call nicht beantworten. Die Verantwortlichen verwiesen zum Teil auf die anstehende ASH-Konferenz in San Diego, welche vom 9. bis 12. Dezember stattfinden wird und auf der die Martinsrieder weiter ins Detail gehen wollen. Die Studiendaten, die dort veröffentlicht werden, unterliegen bereits einem Embargo, weshalb die Wissenschaftler um Geduld bitten.

Analysten derweilen scheinen zum Teil die Geduld zu verlieren. Heute senkt Goldman Sachs das Kursziel für die Morphosys-Aktie massiv von 33,50 auf 17,50 EUR. Analyst Rajan Sharma strich die Umsatzschätzungen für Pelabresib zusammen. Bezüglich der Zulassungschancen ist der Experte nun deutlich negativer gestimmt, vor allen Dingen, was die weiter oben beschriebenen Daten für die Hochrisikogruppe anbelangt. Bereits gestern hatte Suzanne von Voorthuizen vom Analystenhaus Kempen ihre Verkaufsempfehlung für die Morphosys-Aktie bekräftigt und das Kursziel auf 10 EUR gesenkt. Pelabresib könnte zwar zugelassen werden, die Unsicherheit überwiegt aber aktuell. Auch könnte das Geld bei Morphosys perspektivisch knapp werden.

JPMorgan und die UBS bleiben dagegen aufseiten der Bullen und bestätigten ihre Ziele von 36 und 47 EUR für die Aktie. UBS-Analystin Xian Deng erhofft sich weitere Details der Studiendaten von der Jahrestagung der US-Hämatologen (ASH). Das Spitzenumsatzpotenzial für Pelabresib sieht Deng bei 1,1 Mrd. USD.

Fazit: Viele Daten, anhaltende Unsicherheit: Das nächste wichtige Event für den Morphosys-Aktienkurs wird das ASH-Meeting im Dezember sein. Bis dahin und wohl auch danach bleibt die Aktie ein Spielball von Zockern.

Morphosys-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)