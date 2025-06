Supreme Court will Rat von US-Regierung zu Bayers Glyphosat-Berufung

Bayer muss sich bei seinem angestrebten Glyphosat-Berufungsverfahren vor dem Obersten Gericht der USA gedulden.

Der Supreme Court bat am Montag die US-Regierung um eine Stellungnahme zu Bayers Antrag auf Revision in einem Fall rund um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup, wie das Leverkusener Unternehmen mitteilte. Der Agrar- und Pharmakonzern will mit dem Verfahren erreichen, dass künftige Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken durch Glyphosat erschwert und mögliche Milliardenzahlungen abgewendet werden.

Konkret geht es um das Urteil eines Gerichts im Bundesstaat Missouri, das dem Kläger John Durnell eine Entschädigung von 1,25 Millionen Dollar zugesprochen hatte. Durnell war an einem Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt, das er auf den Einsatz von Roundup zurückführt. Bayer hatte den Supreme Court angerufen, um das Urteil überprüfen zu lassen. Die Stellungnahme der US-Regierung könnte bei der Entscheidung, ob der Fall angenommen wird, eine entscheidende Rolle spielen. Bayer-Aktien verloren nach der Mitteilung rund drei Prozent.