Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.11.2023 Kursziel: 34,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Preview: Q1-Zahlen mit positivem Überraschungspotenzial FORTEC Elektronik wird am 29. November Q1-Kennzahlen (Stichtag: 30.09.) veröffentlichen. Diese dürften u.E. besser ausfallen, als es die Vorgaben von Wettbewerbern in den Segmenten Stromversorgungen und Datenvisualisierung erahnen lassen. [Tabelle] Schwache Quartalszahlen von Peers: Die FRIWO AG, ein Produzent von anspruchsvollen Ladegeräten und E-Antrieben für Fahrzeuge wie E-Roller, gab zuletzt bekannt, dass man in Q3 einen deutlichen Umsatzrückgang von rund 50% yoy verbuchen musste. Das Ergebnis rutschte als Folge in den roten Bereich nach einer 5%-igen EBIT-Marge im Vorjahresquartal. Der Konzern verbuchte neben einem geringeren Bestellvolumen darüber hinaus auch Auftragsstornierungen für die Folgequartale. Das Ergebnis war darüber hinaus von Anlaufkosten eines JV und der eingeleiteten Restrukturierung (0,4 Mio. Euro) belastet. In diesem Zusammenhang korrigierte der Konzern die FY-Guidance für die Kennzahlen Umsatz (Umsatz: 110 Mio. Euro; zuvor: 120 bis 130 Mio. Euro) und EBIT (EBIT-Verlust im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich; zuvor: ausgeglichenes EBIT) deutlich. Zuvor hatte DATA MODUL, die u.a. Flachdisplays und Bildschirme produziert und vertreibt und damit FORTECs Wettbewerber im Segment Datenvisualisierung ist, ebenfalls über ein schwächer als erwartetes Q3 informiert (Umsatz: -4,0% yoy; EBIT: -31% yoy). FORTEC's Wachstumspfad dürfte in H1 noch mit hoher Visibilität fortgesetzt werden: Für das korrespondierende FORTEC-Auftaktquartal gehen wir hingegen von einer Fortsetzung des Wachstumspfades aus. So erwartet der Vorstand, wie im letzten FY-Earnings Call erwähnt (26.10.), noch mindestens für H1 einen anhaltend positiven Geschäftsverlauf, der auch auf den normalisierten, aber immer noch komfortablen Auftragsbestand zurückzuführen sein dürfte. Im Segment "Stromversorgungen" ist das Unternehmen zudem u.E. konjunkturresistenter aufgestellt als die Peers. Im Segment Datenvisualisierung ist der Konzern zudem dank der hohen Beratungskompetenz für komplexe Visualisierungslösungen gut positioniert, um das zuletzt verzeichnete Wachstum weiter fortzusetzen. Auch ergebnisseitig erwarten wir einen robusten GJ-Start, wenngleich die Profitabilität aufgrund anhaltender Kostensteigerungen zunächst eher auf dem Vorjahresniveau verharren dürfte. Der Vorstand erwartet für das GJ ein Erlösniveau von 106 bis 116 Mio. Euro (0% yoy bis 9,6% yoy) und ein EBIT im Korridor zwischen 9 und 11 Mio. Euro (-1,3 PP yoy bis + 0,9 PP yoy). Fazit: Aufgrund der schwachen Quartalszahlen der erwähnten Peers dürfte eine insgesamt niedrige Erwartungshaltung für die Q1-Zahlen von FORTEC vorherrschen. Wir gehen für Q1 indes von einer guten Entwicklung im weiterhin angespannten operativen Umfeld und somit positivem Newsflow aus. Die Bewertung von 6,4x EV/EBIT (2024e) preist hingegen u.E. eine deutliche Abschwächung der operativen Stärke ein. Wir bekräftigen Rating und Kursziel. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28371.pdf