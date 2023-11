Kappungsgrenze für Dax-Indexfamilie wird auf 15 Prozent angehoben

Berlin (Reuters) - Die Kappungsgrenze für die Dax-Indexfamilie wird auf 15 von zehn Prozent angehoben.

Das teilte die Deutsche Börse am Mittwochabend mit. Vorangegangen war eine breite Marktkonsultation, die vom 11. Oktober bis zum 8. November 2023 dauerte und sich an alle Marktteilnehmer richtete. Die Antworten hätten eine große Bandbreite an Überlegungen unterschiedlicher Marktteilnehmer widergespiegelt. Eine Mehrheit sprach sich demnach dafür aus, die Kappungsgrenze auf 15 Prozent anzuheben.

Mit dieser Kappungsgrenze wird die Dax-Familie an internationale Standards angeglichen. Die Kappungsgrenze definiert, wie hoch das maximale Gewicht eines einzelnen Unternehmens im Index sein darf. Steigt das Gewicht über diesen Wert, wird zur Indexüberprüfung alle drei Monate das Gewicht entsprechend angepasst. Die Kappungsgrenze von zehn Prozent hat im Dax in den vergangenen zehn Jahren zu insgesamt 38 Kappungen bei vier Unternehmen geführt. Im selben Zeitraum hat allerdings kein Unternehmen die 15 Prozent erreicht.

Die Kappungsgrenze von 15 Prozent gilt erstmals mit der Indexüberprüfung im März, die ab dem 18. März 2024 wirksam wird. Das Dax-Regelwerk wird dann entsprechend angepasst.

