ANALYSE-FLASH: Stifel senkt Ziel für Hellofresh auf 19 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat das Kursziel für Hellofresh von 70 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. "Ist dort Value in der Box?", fragt Analyst Benjamin Kohnke im Titel seiner am Freitag vorliegenden Studie. Die Papiere des Kochboxenlieferanten seien jedenfalls wenig anspruchsvoll bewertet, sollte die Rückkehr zur Steigerung der Absatzvolumina gelingen. Nach einigen Enttäuschungen werde der Wiederaufbau des Anlegervertrauens aber dauern./ag/la

