META PLATFORMS - Endlich geschafft, oder?

Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 341,060 $ (Nasdaq)

Mit Blick auf das Kursgeschehen der letzten Monate können Anleger in der Meta-Plattforms-Aktie wieder optimistisch nach vorne schauen. Es sieht danach aus, als befindet sich die Aktie wieder im Aufwärtstrend, nachdem sich die Käufer seit Sommer eine gewisse Auszeit nahmen. Rechnerische Kursziele liegen nun bei 363 USD und knapp 388 USD und wer sagt, dass die Bullen an diesen Zielen aufhören müssen?

Ganz so einfach wird es vielleicht doch nicht!

Der Optimismus vieler Anleger in Ehren, es kann jedoch nicht schaden, auch mal einen kritischen Blick auf die Aktie zu werfen. Hierbei fällt vor allen Dingen die enorme Volatilität der letzten zwei Jahre auf. Zunächst brach der Aktienkurs quasi im freien Fall von knapp 400 USD bis auf unter 90 USD ein, nur um dann noch schneller wieder Druck zum Allzeithoch zu machen. Die bereits angesprochene Konsolidierung unterhalb von 326,20 USD war quasi die erste spürbare Pause im laufenden Bullenmarkt und es stellt sich die Frage, ob die Käufer wirklich noch die Kraft nach oben haben. Immerhin liegt das rechnerische Kursziel bei 388 USD schon oberhalb des bisherigen Allzeithochs von 384,33 USD. Darüber hinaus darf man auch nicht vergessen, dass dieser Preisbereich in den letzten Jahren immer wieder für Verkäufe genutzt wurde. Eine Kursnotierung am oder nahe dem Allzeithoch bedeutet preislich gesehen nichts anderes, als dass die Aktie so teuer wie selten ist.

Trade, was du siehst!

Soweit zu den Chancen und Risiken in der Meta-Plattform-Aktie. Vor allen Dingen Letzteres sollte man im Hinterkopf behalten. Solange es jetzt jedoch nicht zu einer Topbildung kommt oder die Kurse nachhaltig unter 326 USD zurückfallen, kann man es sich leicht machen und dem altbekannten Motto "the trend is your friend" folgen.

Fazit: Die Basis für weiter anziehende Notierungen in der Meta-Plattforms-Aktie ist oberhalb von ca. 326 USD vorhanden. Dies impliziert die Möglichkeit weiterer Gewinne auf 363 USD und sogar bis zum Allzeithoch. Zwischenzeitliche Konsolidierungen sollten jedoch eingeplant werden.

Meta-Platforms-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)