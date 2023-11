IRW-News: High Tide Inc.: High Tide eröffnet neuen Canna-Cabana-Standort in der Davie Street in Vancouver, British Columbia

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide eröffnet neuen Canna-Cabana-Standort in der Davie Street in Vancouver, British Columbia

CALGARY, ALBERTA, 27. November 2023 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen weiteren Schritt hin zur Ausweitung seiner stationären Einzelhandelsgeschäfte unternommen und im Rahmen eines verbindlichen Vertrags (der Kaufvertrag) bestimmte Aktiva von Canadian Cannabis Media Corp. erworben hat, die mit seinem Geschäft am Standort 1208 Davie Street in Vancouver, British Columbia, in Verbindung stehen (das Geschäft), wobei der Kaufpreis von 1,33 Millionen $ in einer Kombination aus Aktien von High Tide und Bargeld gezahlt wurde (die Transaktion). Dieser außergewöhnliche Standort umfasst die Aktiva eines vollständig eingerichteten Geschäfts, sodass das Unternehmen sein Geschäft mit minimalen Zusatzkosten eröffnen kann.

Durch den Abschluss der Transaktion verfügt High Tide über insgesamt 8 Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte der Marke Canna Cabana in British Columbia, was der maximal zulässigen Anzahl dieser Art von Geschäften entspricht, die ein Unternehmen in der Provinz betreiben kann.

Der Standort Davie Street befindet sich in einem lebhaften Viertel im Davie Village in Vancouver. Dieses Geschäft, das nur einige Blocks vom Sunset Beach Park entfernt ist, liegt an einer Hauptverkehrsstraße im Davie Village und in der Nachbarschaft vieler kleiner Geschäfte und größerer Einzelhändler, etwa einer großen nationalen Lebensmittelkette. Stanley Park, ein weltberühmter, 400 Hektar großer natürlicher Regenwald an der Westküste, ist nur eine kurze Autofahrt von diesem erstklassigen Einzelhandelsstandort entfernt, der außerdem von großen, dicht besiedelten Wohnhochhäusern umgeben ist. Mit über 200.000 Einwohnern innerhalb von drei Kilometern und sehr wenig Konkurrenz in der Nachbarschaft ist dieser Canna-Cabana-Standort gut positioniert, um unsere loyalen Kunden sowie die zahlreichen Touristen zu bedienen, die diesen trendigen Ort besuchen.

Ich bin außerordentlich erfreut, den Erwerb dieses erstklassigen Einzelhandelsstandorts in der dynamischen Community von Davie Village bekannt zu geben. Unser Team hat hart gearbeitet, um alle erforderlichen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Schritte abzuwickeln und dieses Projekt über die Ziellinie zu bringen. Ich freue mich sehr über die große Eröffnung unseres neuesten Canna-Cabana-Standorts im Herzen von Vancouver. Die Bewohner von Davie Village konnten unser Store Branding an diesem Standort schon eine Weile lang sehen, und ich kann ihnen versprechen, dass sich das Warten lohnt. Davie Street ist die Hauptstraße durch das Village, sodass die Marke Canna Cabana für Bewohner und Touristen gleichermaßen sehr gut sichtbar ist. Ich freue mich sehr auf die Gelegenheit, neue Kunden und Touristen in diesem dicht besiedelten Viertel zu bedienen, und wir sind zuversichtlich, dass dieser Standort schnell zu unserem bestbesuchten Geschäft in British Columbia werden wird, sagte Raj Grover, der Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Dieses Canna-Cabana-Geschäft ist ein hervorragendes Beispiel für unseren Fokus auf Standort-Auswahlkriterien, mit denen die besten Optionen an den bestmöglichen Standorten ermittelt werden. Das Geschäft in der Davie Street, das enormes Verkaufspotenzial bietet, ist die ideale Ergänzung für unser Einzelhandelsportfolio in British Columbia und bringt uns zur derzeit zulässigen Höchstzahl von acht Cannabis-Geschäften in der Provinz. Wir warten auf die Entscheidung von British Columbia im Hinblick auf eine mögliche Erhöhung dieser Obergrenze und hoffen, dass dies bei entsprechender Umsetzung zur Reduzierung des Marktanteils illegaler Cannabisverkäufe beiträgt und uns in die Lage versetzt, noch mehr Cannabis-Begeisterte und Cannabis-Neugierige mit unserem innovativen Discount-Clubmodell zu bedienen, so Herr Grover weiter.

NÄHERE INFORMATIONEN ZUR TRANSAKTION

High Tide erwarb das Geschäft für 658.754 Stammaktien von High Tide (jeweils eine High-Tide-Aktie) im Wert von 1,16 Millionen C$ (die Aktiengegenleistung) auf der Basis eines angenommenen Preises von 1,7603 C$ pro High-Tide-Aktie und eine Barzahlung von 167.003,26 C$ gemäß dem Kaufvertrag. Die Ausgabe der Aktien für die Aktiengegenleistung unterliegt der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Gemäß dem geltenden Recht unterliegt die Aktiengegenleistung einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 157 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Kanadas mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brand weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021, 2022 als auch 2023 vom Report on Business Magazin der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt. Außerdem wurde das Unternehmen auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, in allen Bereichen des Cannabissektors einen realen Wert zu schaffen, sowie die kurz- und langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens, den Zeitpunkt des Beginns des Verkaufs von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen an unserem neuen Standort, die erwarteten Vorteile des Standorts und unser Engagement für die Eröffnung weiterer Geschäfte und die Ausweitung unseres Discount-Club-Modells. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Nicht vollständige Liste von Risikofaktoren in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Chief Communications und Corporate & Public Affairs

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

403-770-3080

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72792

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72792&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42981E4013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.