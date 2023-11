NVIDIA - Endet das Jahr mit neuen Rekordkursen?

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 477,760 $ (Nasdaq)

Der steile Aufwärtstrend der Nvidia-Aktie endete im August mit einem neuen Rekordhoch bei 502,66 USD und wurde von einer Korrektur abgelöst, die mittlerweile ebenfalls der Vergangenheit angehört.

Denn mit dem Ausbruch über die zugehörige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 476,09 USD hat die Aktie ein weiteres Kaufsignal generiert und durch den Anstieg über 502,66 USD bestätigt. Die seit der nachbörslichen Veröffentlichung der Quartalszahlen am vergangenen Dienstag laufende Gegenbewegung kann jetzt sogar bis an das Supportcluster um 437,00 USD zurückführen, ohne die Ausbruchschancen zu gefährden. Ein bisschen "Sell on good News" stellt für die Überflieger-Aktie also charttechnisch kein Problem dar.

Erst unterhalb des 61,8%-Retracements der seit Ende Oktober laufenden Kaufwelle bei 435,53 USD wäre ein kurzfristiges Verkaufssignal aktiviert und mit Abgaben in Richtung 392,30 und darunter auf 346,47 USD zu rechnen.

Mittelfristig sogar Kurse über 600 USD möglich

Bis dahin haben die Bullen die Aktie in der Hand und könnten schon bei einem Anstieg über 502,66 USD einen weiteren Aufwärtsimpuls einleiten. Das nächste langfristige Kursziel der Nvidia-Aktie läge bei 541,00 USD. Sollte die Aktie auch darüber ansteigen, könnte der Bereich um 570,00 USD erreicht werden. An dieser Stelle wäre mit einer deutlicheren Korrektur zu rechnen.

Auf Sicht der kommenden Monate könnte ein nachhaltiger Ausbruch über 502,66 USD sogar für einen Zugewinn bis 620,00 - 625,00 USD sorgen.

Nvidia Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)