ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Infineon auf 'Buy' und Ziel auf 46 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 46 Euro angehoben. Die Münchner verfügten über das führende Chipportfolio für den Automotive-Bereich und dürften ihre Marktanteile ausbauen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Dax-Konzern sei bestens aufgestellt für steigenden Bedarf in Fahrzeugen. Abseits des Autogeschäfts böten die Bereiche Erneuerbare Energien und Datenzentren reichlich Wachstumspotenzial. Kurzfristig wohl sinkende Gewinnerwartungen seien längst eingepreist./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2023 / 12:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2023 / 19:01 / ET

