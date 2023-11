Metall Zug AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Metall Zug und Miele gründen Joint Venture im Bereich Infection Control und Life Science – Belimed und Steelco bündeln Kräfte



28.11.2023 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Zug, 28. November 2023 – Metall Zug und Miele haben eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach Metall Zug die Belimed AG und die Belimed Life Science AG, sowie Miele die Steelco Gruppe, in ein neu zu gründendes Joint Venture einbringen werden. Metall Zug wird sich mit 33% und Miele mit 67% am Joint Venture mit Sitz in Zug beteiligen. Metall Zug wird ihren Geschäftsbereich Infection Control und die Belimed Life Science Gruppe, sowie Miele ihre Steelco Gruppe, in ein neu zu gründendes Joint Venture mit Sitz in Zug, Schweiz, einbringen. Metall Zug wird eine Beteiligung von 33% am Joint Venture erhalten. Das Joint Venture wird gemeinsam geführt, wobei Metall Zug zwei von fünf Verwaltungsräten stellen wird. Die operative Führung wird durch ein gemischtes Team mit Vertretern von Belimed, Steelco und Miele wahrgenommen werden. Für die Zukunft ist ein gemeinsamer Markenauftritt geplant, der den Wurzeln beider Unternehmen Rechnung tragen wird. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass die zuständigen Behörden den Zusammenschluss genehmigen werden. Die Freigabe der Behörden wird im 1. Halbjahr 2024 erwartet. Hintergrund und Marktsituation Der globale Markt für Gesundheit und Life Science hat sich in den letzten Jahren zu einem der am schnellsten wachsenden Branchen weltweit entwickelt. Die Nachfrage nach Geräten, Dienstleistungen und Chemikalien für die Reinigung, Sterilisation und Desinfektion von medizinischen und chirurgischen Instrumenten sowie von pharmazeutischen Erzeugnissen ist gewachsen. Dies vor allem aufgrund der zunehmenden Anzahl an medizinischen Eingriffen und der erhöhten Anforderungen an die Hygienestandards in Spitälern und Laboren. Weiter profitiert der Bereich Life Science vom anhaltenden Re-Shoring der Pharmaproduzenten und von Kapazitätserweiterungen bei der Produktion von Impfstoffen und Krebsmedikamenten. Die steigende Anzahl an sterilisierten Gütern führt dazu, dass die Kunden einen höheren Durchsatz, schnellere Zyklus-Zeiten, höhere Automatisierungsraten und ganzheitliche Lösungen nachfragen. Damit verbunden sind Investitionen in zusätzliche Kapazitäten, neue Technologien und eine allumfassende Digitalisierung. Ziel des Zusammenschlusses Der Zusammenschluss stellt eine einzigartige strategische Option für alle involvierten Unternehmen dar und bietet eine erfolgsversprechende und zukunftsfähige Perspektive im gemeinsamen Verbund. „Steelco und Miele sind starke und verlässliche Partner, die mit ihrer Wachstumsdynamik und langjährigen Expertise hervorragend zu uns und unseren gemeinsamen Zukunftsplänen passen“, verdeutlicht Martin Wipfli, Präsident des Verwaltungsrats der Metall Zug AG. Mit dem Zusammengehen werden beide Unternehmen ihre Marktposition deutlich stärken. Durch die Bündelung ihrer Kräfte im Joint Venture können Belimed und Steelco ihre Entwicklung hin zum innovativsten und kundenorientiertesten Anbieter im Bereich Infection Control und Life Science beschleunigen. Das Joint Venture zielt darauf ab, das Beste beider Unternehmen zu vereinen, indem Synergien genutzt, Know-how und Erfahrungen ausgetauscht und das globale Produktions- und Vertriebsnetzwerk optimiert wird, während gleichzeitig die Entwicklung von hochwertigen Produkten und digitalen Lösungen vorangetrieben wird. Der Zusammenschluss wird einerseits Wachstums- und Kostensynergien freisetzen, andererseits aber auch zusätzliche Investitionen zur Folge haben. Gemeinsam haben sich Belimed und Steelco zum Ziel gesetzt, der zuverlässigste Partner für Komplettlösungen zu werden und den Kunden einen einzigartigen Ansatz zu bieten. Belimed zeichnet sich durch ihre starke regionale Präsenz in Wachstumsmärkten, insbesondere in den USA und China, mit einer hohen installierten Basis und einem starken Servicegeschäft aus. Zusätzlich verfügt Belimed über ausgezeichnetes Know-how im Bereich der neuen digitalen Lösungen (SmartHub). Steelco hingegen bringt sein breites und wettbewerbsfähiges Produktportfolio für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, seine schnellen Innovationszyklen sowie die Expertise in den Bereichen Automatisierung und Workflow-Management ein. Zudem verfügt Steelco über eine starke Präsenz in Europa. Vorteile des Zusammenschlusses für Kunden und Mitarbeitende Die Kunden profitieren von einem erweiterten und leistungsfähigeren Produktportfolio mit massgeschneiderten Lösungen sowie einem kompetenten und schnellen Service. Zugleich ergeben sich Synergiepotenziale in Forschung & Entwicklung, Produktion, Vermarktung und Service für eine noch innovativere, kundenorientiertere Ausrichtung. Die Joint Venture-Partner sowie Belimed und Steelco teilen vergleichbare Werte und ergänzen sich in ihren Märkten, Produkten und Kompetenzen. Die Transaktion wird allen Beteiligten, auch den Mitarbeitenden, neue Perspektiven und Wachstumschancen eröffnen. Um erfolgreich zu sein, ist das Joint Venture auf deren Mitarbeit, Fachwissen und Erfahrung angewiesen. Langfristiges Engagement der Metall Zug Gruppe – Weiterer Meilenstein in der Umsetzung der Strategie Im Jahr 2019 wurde die neue Strategie kommuniziert, dass sich die Metall Zug AG zu einer Holding-Gesellschaft mit substanziellen Beteiligungen an attraktiven Industrieunternehmen transformiert. Eingeleitet wurde der Wandel im Jahr 2020 durch den Spin-off und die selbstständige Börsenkotierung von V-ZUG, woran Metall Zug seither eine 30%-Beteiligung hält. Im Jahr 2022 erfolgte der zweite Schritt in der Umsetzung dieser Strategie mit dem Zusammenschluss von Schleuniger und Komax und einer Beteiligung von 25%. Der anstehende Zusammenschluss zwischen Belimed (Infection Control und Life Science) und Steelco stellt einen weiteren Meilenstein und den letzten geplanten Schritt bei der Umsetzung dieser Strategie dar. Metall Zug wird sich nunmehr strategisch und operativ auf die Entwicklung der vollständig kontrollierten Geschäftsbereiche Medical Devices (Haag-Streit Gruppe) und Technologiecluster & Infra sowie der Gehrig Group AG fokussieren. Die gehaltenen Beteiligungen an der V-ZUG, an Komax und am Joint Venture mit Steelco bilden strategische und langfristige Investments, von deren Wertentwicklung Metall Zug überzeugt ist. Das Joint Venture ist auf eine Zeitdauer von 10 Jahren ausgelegt. Metall Zug engagiert sich langfristig – sowohl finanziell als auch personell. Die Bereiche Infection Control (Spitalbereich) und Life Science (Pharma und Labore) bleiben weitgehend selbständige Geschäftseinheiten innerhalb des Joint Ventures, mit Fokus auf die jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnisse. Die Belimed Gruppe (Geschäftsbereich Infection Control) und die Belimed Life Science Gruppe erzielten im Geschäftsjahr 2022 zusammen mit rund 1’300 Mitarbeitenden einen Nettoumsatz von CHF 229 Mio. und einen EBIT von CHF -2.3 Mio. Die Steelco Gruppe erzielte 2022 mit rund 800 Mitarbeitenden auf vergleichbarer Basis einen Nettoumsatz von EUR 194 Mio. und einen EBIT von EUR 14 Mio. Investoren-Call Metall Zug wird heute, am 28. November 2023, um 10:00 Uhr MEZ, einen Investoren-Call durchführen, um die geplante Transaktion weiter zu erläutern. Die Einwahldaten können über bettine.killmer@metallzug.ch bezogen werden. Über die Metall Zug Gruppe

Metall Zug ist eine Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug. Die Gruppe beschäftigt rund 2'300 Mitarbeitende und umfasst vier Geschäftsbereiche: Infection Control (Belimed Gruppe)

Medical Devices (Haag-Streit Gruppe)

Technologiecluster & Infra (Tech Cluster Zug AG, Urban Assets Zug AG)

Andere (Belimed Life Science Gruppe, Gehrig Group AG und Metall Zug AG) Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3982108, Ticker-Symbol METN). Rechtliche Anmerkungen

Die in der vorliegenden Mitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können davon abweichen. Diese Mitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die Metall Zug AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter: https://www.metallzug.ch/datenschutzerklaerung. Wichtige Daten 11. März 2024 Publikation Jahresergebnisse 2023 26. April 2024 Voraussichtliches Datum der ordentlichen Generalversammlung 2024 08. August 2024 Publikation Halbjahresbericht 2024 Weitere Informationen Urs Scherrer

Chief Financial Officer

Telefon: +41 58 768 60 50 Bettine Killmer

Head of Corporate Communications & IR

Telefon: +41 58 767 60 50 oder: investorrelations@metallzug.ch Diese Mitteilung ist unter https://www.metallzug.ch/medien/medienmitteilungen und die Investorenpräsentation unter https://www.metallzug.ch/investoren/geschaeftsberichte-praesentationen verfügbar.

Ende der Adhoc-Mitteilung