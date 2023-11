DAX – Spekulationen auf US-Zinswende beflügelt. Immo-Aktien und Infineon im Blickpunkt

Anleger beginnen auf eine Zinswende in den USA zu spekulieren. Sinkende Renditen und gute Vorgaben aus den USA gaben dem DAX® zur Eröffnung entsprechend Schwung. So kratzte der deutsche Leitindex bereits an der Marke von 16.100 Punkten. Im Tagesverlauf werden noch die vielbeachteten Inflationszahlen aus Deutschland erwartet.

Unternehmen im Fokus Abschreibungen auf Immobilienportfolios sorgten dafür, dass der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown tief in die roten Zahlen sackte. Die Aktie reagierte mit einem kräftigen Kursabschlag. Wohnimmobilienkonzerne wie LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia profitierten heute hingegen von dem deutlichen Zinsrückgang an den Märkten. Infineon stieg über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Siltronic verbuchte im frühen Handel ein neues 52-Wochenhoch und deutet eine nachhaltige Trendwende an. Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.090/16.233 Punkte Unterstützungsmarken: 15.628/15.722/15.784/15.859/15.906/16.000/16.043 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und schob sich im weiteren Verlauf in den Bereich der Widerstandsmarke von 16.090 Punkte. Der Aufwärtstrend bleibt damit intakt. Ein Ausbruch über diese Marke könnte weitere Kaufimpulse nach sich ziehen und den Index auf 16.233 Punkte und im weiteren Verlauf in Richtung Allzeithoch tragen. Unterstützung findet der Leitindex weiterhin zwischen 15.859 und 15.906 Punkten. Taucht der Index unter diese Zone, könnte die aktuell bullishe Stimmung kippen. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 05.09.2023 –29.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 30.11.2018 – 29.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD0NN7 236,08 11.600 25.000 20.09.2024 DAX® HC74VS 282,57 13.000 30.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.11.2023; 10:00 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC0554 17,54 12.796,809098 14.396,410235 5 Open End DAX® HC07KP 30,51 14.396,245927 15.196,677201 10 Open End DAX® HC07M8 18,80 14.929,391537 15.462,370815 15 Open End DAX® HD10KZ 11,15 15.355,908025 15.675,310912 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.11.2023; 10:00 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 4,28 19.191,927482 17.593,239923 -5 Open End DAX® HC3TKP 3,06 17.592,490653 16.792,032328 -10 Open End DAX® HC8E7B 5,27 17.059,345043 16.525,387543 -15 Open End DAX® HC7FDA 5,73 16.632,828556 16.313,478248 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.11.2023; 10:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.