Gold - Wahltermin als Belastungsfaktor

Die Hochphase des US-Wahlkampfes ist dann wieder für eine saisonale Schwächephase prädestiniert. Per Saldo spricht einiges für die Ausprägung des Jahreshoch recht früh im Jahr – konkret: per Anfang Juli. Damit weicht das Wahljahr deutlich vom sonst gängigen Saisonmuster ab. Während der Goldpreis in der 2. Jahreshälfte normalerweise saisonal gut unterstützt ist, sieht das Jahr der US-Präsidentschaftswahl ein anderes Verlaufsmuster vor. Gerade in den Zeiträumen von Mitte Februar bis Anfang April sowie von Ende September bis Mitte Dezember sollten Gold-Shortsignale auf fruchtbaren saisonalen Boden fallen. Das herausfordernde Umfeld schlägt sich auch in der Trefferquote nieder. Lediglich in sechs von 13 Wahljahren konnte der Goldpreis zulegen. In sieben Jahren musste das Edelmetall indes Kursverluste verkraften. Der Vollständigkeit halber möchten wir noch an die starke Goldpreisentwicklung im Jahr 2020 – dem letzten US-Wahljahr – erinnern. Damals konnte das Edelmetall letztlich um 24 % zulegen. Ohne diese überzeugende Performance würde die Bilanz des Goldpreises im Jahr der US-Präsidentenwahl noch bescheidener ausfallen.

Gold (Daily)

Quelle: macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.