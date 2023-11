SOX (Halbleiterindex) - Kurzfristige Konsolidierung

PHLX Semiconductor - Kurs: 3.718,35 $ (Nasdaq)

Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) markierte am 28. Juli 2023 sein aktuelles Jahreshoch bei 3.875 Punkten und konsolidierte anschließend in einer bullischen Flagge auf 3.151 Punkte. Damit schloss er das riesige Aufwärtsgap vom 25. Mai fast vollständig.

Nach dem Tief vom 31. Oktober schoss der Index steil nach oben. Am 10. November kam es zum Ausbruch aus der Flagge. Am 20. November markierte der Index sein aktuelles Jahreshoch bei 3.817 Punkten. Seit diesem Hoch konsolidiert der Index, kann sich aber bisher über der Marke bei 3.711 Punkten halten, auch wenn es gestern intraday zu einem leichten Rückfall darunter kam.

Kaufwelle in Vorbereitung

Der SOX könnte in den nächsten Tagen zu einer weiteren Rally ansetzen. Diese Rally könnte ihn an das Jahreshoch bei 3.875 Punkten und später an das Allzeithoch bei 4.068 Punkte führen.

Sollte der Index aber doch noch unter 3.711 Punkte abfallen, dann könnte er zunächst in Richtung 3.568-3.547 Punkte konsolidieren. Nach diesem Rücksetzer wäre aber immer noch ein Anstieg an das Jahreshoch und später an das Allzeithoch möglich.

Ein Rückfall unter 3.547 Punkte würde im übrigen vermutlich zu einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 3.390 Punkte führen.

Fazit: Kurzfristig holen die Bullen Luft. Möglicherweise hat der Index dabei gestern schon das Tief gesehen. Aber auch eine weitere Konsolidierung von gut 4,5% würde das Rallypotenzial nicht gefährden.

PHLX Semiconductor - Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)