Stahlhersteller ArcelorMittal Deutschland steht vor Führungswechsel

BREMEN/EISENHÜTTENSTADT (dpa-AFX) - Beim Stahlhersteller ArcelorMittal Deutschland steht ein Führungswechsel an. Zum 1. Februar 2024 soll Thomas Bünger zunächst die Leitung der Standorte Bremen und Eisenhüttenstadt (Brandenburg) übernehmen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zu einem späteren Zeitpunkt soll Bünger Vorsitzender der Geschäftsführung von ArcelorMittal Deutschland werden. Ein Datum wurde nicht genannt. Den Posten hat bislang Reiner Blaschek inne, der bei ArcelorMittal künftig für den gesamten europäischen Flachstahlbereich zuständig sein wird.

ArcelorMittal Deutschland ist nach eigenen Angaben einer der größten Stahlhersteller des Landes. In Deutschland gibt es große Produktionsstandorte in Bremen, Eisenhüttenstadt, Hamburg und Duisburg. In Sandersdorf-Brehna (Sachsen-Anhalt) ist zudem eine Niederlassung von ArcelorMittal Construction./lkm/DP/nas