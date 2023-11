Aktuelles Stimmungsbarometer für die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie

Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Technische Analyse:

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 48,47 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (52,76 EUR) deutlich darüber (Unterschied +8,85 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine positive Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (49,01 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,65 Prozent), somit erhält die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine positive Bewertung.

2. Fundamental:

Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide liegt mit einem Wert von 15,65 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 42 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Verkehrsinfrastruktur" von 26,86. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs:

Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,95 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche sind im Durchschnitt um 2,63 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +20,32 Prozent im Branchenvergleich für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,32 Prozent im letzten Jahr. Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide lag 20,64 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.

4. Dividende:

Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide hat mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6.42%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche beträgt -6,42. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

5. Marktteilnehmer:

Die Diskussionen rund um Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine positive Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sieben Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 7 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als positive Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide eine positive Bewertung ergibt.

6. Relative Strength Index:

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 32,59 Punkten, zeigt also an, dass Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide hier überverkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als positiv eingestuft. Zusammen erhält das Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Wertpapier damit eine positive Einstufung in diesem Abschnitt.

Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein positives Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide ziehen.

Weitere Details zur Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie:

Kurs: 52,76 EUR -0,07 Prozent (SP-Indikation, Stand: 29.11.2023 00:00:00)

ISIN: DE0005773303

Sektor: Industrials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: FRA:GR

