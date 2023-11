Coinbase Aktie: Höchster Stand seit Mai – Prinzip Hoffnung dominierend

Mit einem Wochenplus von über 10 Prozent können sich die Papiere der US-amerikanischen Kryptobörse Coinbase sehen lassen. Im positiven Kielwasser des Krypto-Marktes können die Anteilsscheine offensichtlich weiter profitieren. Die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen und nachlassende Regulierungssorgen dürften die Kauflaune möglicherweise am Leben halten.

Fed-Vertreter initiiert neue Zinssenkungsfantasien

Eine taubenhafte Rhetorik durch Fed-Gouverneur Christopher Waller hat den Zinssenkungsfantasien jenseits des Atlantiks in dieser Woche kräftig Auftrieb verliehen.

„Etwas scheint nachzugeben, und das liegt am Tempo der Wirtschaft“, sagte Waller und wies darauf hin, dass die Oktoberdaten und die aktuellen Prognosen für den Rest des vierten Quartals auf eine Abschwächung der Aktivität hindeuten. Auch die Inflationsdaten würden in die richtige Richtung gehen, hieß es weiter.

Zinslose Anlagen wie etwa Krypto-Werte könnten in diesem Kontext an Attraktivität hinzugewinnen.