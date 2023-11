EQS-Adhoc: Beta Systems Software AG: Anpassung der Prognose wegen Kaufpreisallokation InfiniteDATA

EQS-Ad-hoc: Beta Systems Software AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Beta Systems Software AG: Anpassung der Prognose wegen Kaufpreisallokation InfiniteDATA



30.11.2023 / 18:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Beta Systems Software AG: Anpassung der Prognose wegen Kaufpreisallokation InfiniteDATA Berlin, 30. November 2023 – Dem Vorstand der Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) liegt ein erster Entwurf der Kaufpreisallokation zur Akquisition der InfiniteDATA Sp. z o.o. vor. Auf Basis des vorliegenden – noch ungeprüften – Entwurfs der Kaufpreisallokation ist davon auszugehen, dass das Konzernbetriebsergebnis (EBIT, Ergebnis vor Zinsen und Steuern) des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen, die voraussichtlich zukünftig auf die infolge der Kaufpreisallokation zu aktivierenden immateriellen Vermögenswerte anfallen werden, niedriger ausfallen wird als bisher prognostiziert. Der Vorstand hat daher seine Prognose für das EBIT des Beta Systems Konzerns für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 angepasst. Demnach wird auf Basis der aktuellen Konzernstruktur für das Geschäftsjahr 2023/24 ein Konzernbetriebsergebnis (EBIT) zwischen 4 Mio. Euro und 9 Mio. Euro erwartet (bisher: zwischen 5 Mio. Euro und 10 Mio. Euro). Die Anpassung der Prognose für das Konzern-EBIT erfolgte vorbehaltlich der weiteren Abstimmung und der noch ausstehenden Prüfung der Kaufpreisallokation. An der Prognose für die weiteren Kennzahlen haben sich keine Änderungen ergeben. Demnach wird der Konzernumsatz nach IFRS voraussichtlich zwischen 75 Mio. Euro und 85 Mio. Euro und das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA, Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) nach IFRS zwischen 9,5 Mio. Euro und 14,5 Mio. Euro liegen.

Mitteilende Person: Gerald Schmedding, Vorstand



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Beta Systems Software AG

Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) unterstützt seit 40 Jahren Unternehmen mit komplexen IT-Systemlandschaften und anspruchsvollen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen, Compliance-Standards und die zunehmende Komplexität der IT-Netzwerke stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit der eingesetzten Softwareprodukte und Lösungen. Das Portfolio von Beta Systems ist hier bei der Automatisierung, Dokumentation, Analyse und Überwachung der IT-Abläufe im Rechenzentrum, der Zugriffssteuerung, der Überwachung der IT-Infrastruktur und Security sowie der Steuerung der IT Services im Einsatz. Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist im Segment Scale der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt konzernweit rund 600 Mitarbeitende. Sitz des Unternehmens ist Berlin – weitere wichtige Entwicklungsstandorte finden sich in Köln, München, Neustadt (Weinstraße), Warschau, Stettin und Breslau. Beta Systems ist national und international mit mehr als 20 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit wenden mehr als 1.000 Unternehmen Produkte und Lösungen der Beta Systems Gruppe an, die damit zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa gehört. Besuchen Sie Beta Systems auch auf LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/beta-systems-software-ag Unternehmenskontakt:

Beta Systems Software AG

Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 726 118-0

E-Mail: ir(at)betasystems.com 30.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com