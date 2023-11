EQS-News: Photon Energy unterzeichnet O&M-Vertrag für die 100 MWp PV-Kraftwerke in Polen

Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Vertrag

Photon Energy unterzeichnet O&M-Vertrag für die 100 MWp PV-Kraftwerke in Polen



30.11.2023 / 11:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Photon Energy unterzeichnet O&M-Vertrag für die 100 MWp PV-Kraftwerke in Polen



Photon Energy unterzeichnet einen kompletten Betriebs- und Wartungsvertrag (O&M) für 100,19 MWp installierte PV-Erzeugungskapazität mit OX2 Construction AB („OX2“), einem der führenden europäischen Entwickler auf dem Gebiet der erneuerbaren Energiequellen mit Hauptsitz in Schweden.

Das Unternehmen hat Betriebs- und Wartungsverträge für insgesamt 267,5 MWp an PV-Anlagen auf dem polnischen Markt abgeschlossen.

Mit über 650 MWp an PV-Anlagen im Rahmen von O&M ist das Unternehmen auf dem besten Weg, sein globales O&M-Geschäft bis Ende 2024 auf 1 GWp zu steigern.

Amsterdam/Warschau – 30 November 2023 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) („Photon Energy Group“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass ihre polnische Tochtergesellschaft Photon Energy Operations PL Sp. z o.o. im Bereich Solardienstleistungen einen Betriebs- und Wartungsvertrag mit dem schwedischen Entwickler von erneuerbaren Energiequellen OX2 unterzeichnet hat, um zwei Kraftwerken mit einer kombinierten installierten Kapazität von 100,19 MWp einen vollständigen O&M-Support zu bieten.

„Wir fühlen uns geehrt und freuen uns besonders, dass wir das Vertrauen von OX2 gewonnen haben, einem führenden europäischen Akteur in der Branche der erneuerbaren Energien, und betrachten dies sowohl als ein großes Engagement als auch als einen Beweis für unseren Ansatz im Bereich Betrieb und Wartung von PV-Anlagen. Als O&M-Dienstleister ist es unser Ziel, mit unserem Team von engagierten Technikern hinsichtlich des Umfangs, der Expertise und des Nutzens die beste Lösung zu bieten. Wir verpflichten uns dazu, den Kraftwerken in Rutki und Góra eine branchenführende Betriebszeit und Leistung zu bieten“, sagte Georg Hotar, der CEO der Photon Energy Group.

„Die Präsenz von Photon Energy mit den hauseigenen PV-O&M-Services-Teams auf fünf der wichtigsten CEE-Märkte und 14 Jahre Erfahrung versetzen uns in die einzigartige Position, dass wir sowohl lokale als auch internationale Investoren mit PV-Anlagen in mehreren Märkten gleichermaßen mit unsereren Dienstleistungen versorgen können. Unsere O&M-Kooperation mit OX2 ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, bis Ende 2024 O&M-Dienstleistungen für 1 GWp PV-Anlagen bereitzustellen. Angesichts des anhaltenden Wachstums der installierten Kapazität in Polen und der erwarteten Beschleunigung in Rumänien und der Tschechischen Republik in den kommenden Jahren sehen wir ein signifikantes weiteres Wachstumspotenzial, das über das kommende Jahr hinausgeht.“

Die Kraftwerke befinden sich in Rutki und Góra, beide im Verwaltungsbezirk Opole, in Polen. Der Vertrag wurde für eine Laufzeit von zunächst zwei Jahren abgeschlossen.

Dieser Vertrag stellt einen wichtigen Meilenstein im wettbewerbsintensiven polnischen PV-Markt dar und ist Teil des Ziels des Unternehmens, sein globales O&M-Portfolio bis Ende 2024 auf 1,0 GWp zu steigern. Die Betriebs- und Wartungsabteilung von Photon Energy hat jetzt insgesamt mehr als 650 MWp an installierter PV-Kapazität in ihren wichtigsten CEE-Märkten und Australien unter Vertrag, wobei mehrere zusätzliche Verträge in Verhandlungen sind und voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. In Polen erbringt Photon Energy derzeit Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für eine installierte Gesamtkapazität von 267,5 MWp an PV-Anlagen.

Über die Photon Energy Group – photonenergy.com

Die Photon Energy Group stellt weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser zur Verfügung. Ihre Dienstleistungen im Bereich Solarenergie werden von Photon Energy bereitgestellt, das seit der Gründung im Jahr 2008 Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 150 MWp gebaut und in Betrieb genommen hat. Das firmeneigene Portfolio umfasst Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 123,4 MWp. In Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt das Unternehmen derzeit Projekte mit einer Gesamtleistung von über 1,2 GWp und erbringt weltweit Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für 650 MWp. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Lerta verfügt der Konzern über Stromhandelslizenzen in Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 389 MW für 2024 und vereinigt über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und Energieverbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 300 MW. Der andere große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen, sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an der Warschauer, Prager und Frankfurter Börse notiert sowie an XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und Europa.

Über OX2 AB – www.ox2.com

OX2 entwickelt, erstellt und vertreibt Lösungen für erneuerbare Energien im jeweils erforderlichen Maßstab. OX2 bietet auch die Verwaltung von Wind- und Solarparks nach deren Fertigstellung an. Das Projektentwicklungsportfolio von OX2 umfasst intern entwickelte und erworbene Projekte im Bereich Onshore- und Offshore-Wind-, Solar- und Energiespeicherung, die sich in verschiedenen Entwicklungsphasen befinden. Außerdem ist das Unternehmen in der Entwicklung von Projekten aktiv, die auf anderen erneuerbaren Energietechnologien, zum Beispiel Wasserstoff, basieren. OX2 ist in Europa auf elf Märkten tätig: Schweden, Finnland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und Åland. Seit 2023 ist OX2 auch in Australien tätig. Der Umsatz betrug im Jahr 2022 etwa 7,6 Milliarden SEK. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. OX2 ist seit 2022 an der Nasdaq Stockholm notiert.



Ansprechpartner für Medienvertreter

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810670

E-Mail: martin.kysly@photonenergy.com

Ansprechpartnerin für Investor Relations

Joanna Rzesiewska

Managerin für Investor Relations

Tel. +420777486464

E-Mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com