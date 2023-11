EQS-News: Viromed Medical AG: Beschleunigtes Wachstum bei Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH durch Plasma Care® – Weiter zunehmende Akzeptanz bei Medizinern für Wundheilung durch Kaltplasmatherapie

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis

Viromed Medical AG: Beschleunigtes Wachstum bei Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH durch Plasma Care® – Weiter zunehmende Akzeptanz bei Medizinern für Wundheilung durch Kaltplasmatherapie



Viromed Medical AG: Beschleunigtes Wachstum bei Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH durch Plasma Care® – Weiter zunehmende Akzeptanz bei Ärzten und Kliniken für Wundheilung durch Kaltplasmatherapie



Pinneberg, 30. November 2023 – Die Viromed Medical AG verzeichnet ein beschleunigtes Wachstum ihrer Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH im Vertrieb des Erfolgsprodukts Plasma Care®. Allein in Deutschland entschieden sich im November 2023 mehr als 100 weitere Praxen und Kliniken für die Wundbehandlung durch Kaltplasma mit Plasma Care®. Bereits im ersten Halbjahr 2023 hatte sich in Deutschland eine deutliche Zunahme der Akzeptanz der Kaltplasmatherapie mit monatlich 50 bis 60 neu dazu gewonnenen Praxen abgezeichnet. Im Mittelpunkt der Wundheilung durch kaltes atmosphärisches Plasma (KAP) mit dem innovativen mobilen medizinischen Kaltplasmagerät Plasma Care® steht der schmerzfreie Wundverschluss chronischer Wunden und die Inaktivierung von Viren, Pilzen und Bakterien. Durch den Einsatz von Plasma Care® kann zudem häufig auf eine Begleittherapie mit Antibiotika verzichtet werden. Die Viromed Medical GmbH, eine 100%tige Tochter der Viromed Medical AG, hält die exklusiven Vertriebsrechte für Plasma Care®.



Uwe Perbandt, Vorstandsvorsitzender der Viromed Medical AG: „Der Nutzen von Plasma Care® für die Behandlung chronischer und schlecht heilender Wunden und die damit verbundene Verbesserung der Lebensqualität der Patientinnen und Patienten zeigt sich auch in unseren erfreulichen Vertriebserfolgen in Deutschland. Wir rechnen damit, Anfang des kommenden Geschäftsjahres 2024 weitere vielversprechende Kooperationen mit führenden europäischen Medizinunternehmen bekannt geben zu können.“



Über die Viromed Medical AG: Die Viromed Medical AG verfügt über eine breite Kundenbasis in der DACH Region, darunter verschiedene DAX-Unternehmen, z. B. Volkswagen und Lufthansa, sowie Bundesländer und diverse Bundesministerien, 1.100 Krankenhäuser, 7.000 Apotheken und 11.000 Arztpraxen.



