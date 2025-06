EQS-News: HAMBORNER REIT AG: Ordentliche Hauptversammlung 2025

EQS-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

HAMBORNER REIT AG: Ordentliche Hauptversammlung 2025



26.06.2025 / 18:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

HAMBORNER REIT AG: Ordentliche Hauptversammlung 2025

Billigung sämtlicher Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat

Beschluss zur Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,48 Euro je Aktie

Turnusmäßige Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder

Wiederwahl von Dr. Andreas Mattner zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats

Bestellung von Martina Williams als neues Aufsichtsratsmitglied

Billigung des angepassten Vorstandsvergütungssystems

Duisburg, 26. Juni 2025 – Am heutigen Tag fand die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der HAMBORNER REIT AG im Rahmen einer Präsenzveranstaltung in Mülheim an der Ruhr statt. Dabei wurden sämtliche Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit gebilligt.

Die Beschlüsse betrafen unter anderem die Entlastung des Vorstands bzw. des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024, die Billigung des Vergütungsberichts und des angepassten Vergütungssystems der Vorstandsmitglieder sowie die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern.

DIVIDENDE

Die heutige Hauptversammlung hat den Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat bestätigt und für das zurückliegende Geschäftsjahr 2024 eine Ausschüttung auf Vorjahresniveau in Höhe von 0,48 Euro je Aktie beschlossen. Unter Berücksichtigung des heutigen Xetra-Schlusskurses entspricht dies einer Dividendenrendite von rd.7,4 %.

Die Dividende wird anteilig (rd. 0,24 Euro je Aktie) aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 Körperschaftsteuergesetz ausgeschüttet und ist am 1. Juli 2025 zur Auszahlung fällig.

AUFSICHTSRAT

Die Amtszeit sämtlicher Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat endete mit Ablauf der Hauptversammlung am heutigen Tage.

Im Rahmen der turnusmäßigen Neuwahl wurden Herr Dr. Andreas Mattner, Herr Claus-Matthias Böge, Frau Maria Teresa Dreo-Tempsch, Herr Rolf Glessing sowie Herr Ulrich Graebner wiedergewählt, wobei Herr Dr. Mattner im Rahmen der an die Hauptversammlung anschließenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats erneut zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt wurde. Herr Böge wurde wiederum zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Nachdem das bisherige Mitglied Frau Christel Kaufmann-Hocker ihr Mandat nach 15-jähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat niedergelegt hat, wählte die Hauptversammlung die vom Aufsichtsrat vorgeschlagene Kandidatin Frau Martina Williams, Head of Work Dynamics DACH und geschäftsführende Direktorin der Jones Lang LaSalle SE, als neues Mitglied in den Aufsichtsrat.

Mit Ablauf der Hauptversammlung ist zudem ein Arbeitnehmervertreter aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden, dessen Sitz von einer neuen HAMBORNER-Mitarbeiterin übernommen wurde. Dementsprechend erhöht sich der Anteil der weiblichen Mitglieder innerhalb des Aufsichtsrats auf rund 56 % und liegt damit weiterhin deutlich über der zuletzt formulierten Zielquote von 33,3 %. Auf Ebene des Vorstands beträgt die Quote weiterhin 50 %.

„Mit Martina Williams konnten wir eine ausgewiesene Branchenexpertin für den Aufsichtsrat gewinnen. Ihre Expertise und Erfahrungen, insbesondere in den für HAMBORNER relevanten Assetklassen und den Bereichen ESG und Digitalisierung, sowie auch ihre internationalen Erfahrungen sind für uns mit Blick auf das weiterhin herausfordernde Marktumfeld sowie den laufenden unternehmensinternen Transformationsprozess von großem Wert. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Frau Williams und sprechen Frau Kaufmann-Hocker nochmals Dank und Anerkennung für ihr langjähriges Engagement in unserem Gremium aus“, kommentiert der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Andreas Mattner.

VORSTANDSVERGÜTUNGSSYSTEM

Im Zeitraum 2024/2025 hat der Aufsichtsrat der HAMBORNER REIT AG das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder, das zuletzt von der Hauptversammlung im Jahr 2021 gebilligt worden war, turnusgemäß überprüft. Im Ergebnis wurden keine grundlegenden Veränderungen, sondern lediglich vereinzelte Anpassungen vorgenommen, die die aktuelle Marktpraxis, Investorenerwartungen sowie strategische Schwerpunkte der Gesellschaft berücksichtigen.

Dementsprechend gewinnen einerseits Nachhaltigkeitsaspekte zusätzliche Bedeutung und finden zukünftig sowohl in der kurzfristigen als auch in der langfristigen variablen Vergütung Berücksichtigung. Andererseits wurden markt- und strategiekonforme Anpassungen auf Ebene der Steuerungsgrößen bzw. Leistungskriterien vorgenommen.

Eine vollständige Darstellung des angepassten Vergütungssystems sowie weitere relevante Informationen und Dokumente zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hamborner.de/hauptversammlung zur Einsicht zur Verfügung.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit verteiltes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,4 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte sowie moderne Büroobjekte an etablierten Standorten.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

KONTAKT

Christoph Heitmann

Head of Investor Relations, Financing & Corporate Communications

T: +49 (0)203 54405-32

M: info@ir.hamborner.de

W: www.hamborner.de

26.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2161414 26.06.2025 CET/CEST