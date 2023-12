EQS-Adhoc: PANTAFLIX AG platziert erfolgreich eine 3 % Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 im Gesamtvolumen von EUR 8.000.000,00

EQS-Ad-hoc: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

PANTAFLIX AG platziert erfolgreich eine 3 % Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 im Gesamtvolumen von EUR 8.000.000,00



München, 1. Dezember 2023. Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7) gibt bekannt, dass eine am 29. September 2023 ausgegebene Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 im Volumen von EUR 8.000.000,00 vollständig platziert ist. Die Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 hat einen Kupon von 3 % und eine Laufzeit von drei Jahren, vom 1. November 2023 bis zum 1. November 2026. Der Wandlungspreis beträgt EUR 1,00 je Aktie, so dass bei vollständiger Wandlung 8.000.000 neue Aktien geschaffen werden, dies entspricht ca. 34,14 % des aktuellen Grundkapitals von EUR 23.435.031,00.

Die Gesellschaft wird aus der Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 einen Bruttoerlös von insgesamt EUR 8.000.000,00 erhalten. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Begebung der Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 zur Finanzierung des weiteren Wachstums, insbesondere im Bereich Künstlicher Intelligenz, zu verwenden.



1. Dezember 2023

Der Vorstand



Wichtiger Hinweis

