GNW-Adhoc: "Stand Up For Mums": Ein Meilenstein im Bestreben von Momcozy, Mütter im gesamten Vereinigten Königreich zu stärken

^LONDON, Dec. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy (https://momcozy.com/?utm_source=pr&utm_medium=contents_yq&utm_campaign=dhh), das weltweit über 3 Millionen Mütter unterstützt, hat seine ?Stand Up For Mums"- Show und Social-Media-Kampagne erfolgreich abgeschlossen. Die Initiative, an der sich rund 8.000 Mütter im Vereinigten Königreich beteiligen, verkörpert die Mission von Momcozy, Mütter durch die Förderung von Autonomie und das Angebot innovativer Produkte zu stärken. Die #StandUpForMums-Show, an der Mütter, werdende Mütter, Väter und Babys teilnahmen, bot einen Nachmittag voller Comedy, Zusammengehörigkeit und einer Auszeit vom Familienleben. Auch die begleitende Social-Media-Kampagne stieß auf große Resonanz und zog zahlreiche Reaktionen nach sich, die die vielfältigen, realen Erfahrungen der Mutterschaft aufzeigten. ?Im Vereinigten Königreich gibt es nicht viele Aktivitäten oder Gruppen für stillende Mütter", so eine Vertreterin von Momcozy im Rahmen der Kampagne ?Stand Up For Mums". ?Unser Ziel war es, ein Gefühl der Gemeinschaft und der Unterstützung unter diesen Müttern zu fördern und sie daran zu erinnern, dass sie nicht allein sind." Sie fährt fort: ?Mutterschaft ist so viel mehr als die malerischen Momente, die wir in den Medien sehen - für uns sind es die ungeschriebenen und echten Erfahrungen, die die Reise von Müttern wirklich definieren." Die Teilnehmer schlossen sich dieser Meinung an und berichteten von ihren Erfahrungen mit der Gemeinschaft und dem gegenseitigen Austausch, die auf der Messe gefördert wurden. Eine Mutter sagte: ?Die Show war fantastisch, und die Comedians waren wirklich erstklassig. Als Mutter eines 7 Monate alten Kindes kann es eine echte Hürden darstellen, das Haus zu verlassen. Diese Show war eine großartige Erinnerung an die Freiheit und Verbundenheit, die wir immer noch genießen können!" Der Erfolg von #StandUpForMums bietet einen Einblick in die umfassendere Kampagne ?Remove Breastfeeding Barriers, Give Mums Real Support" (Stillbarrieren beseitigen, Müttern echte Unterstützung geben) von Momcozy. Die Kampagne zielt darauf ab, die Herausforderungen des Stillens zu bewältigen und den Müttern durch innovative Produkte und unterstützende Maßnahmen ihre Autonomie zurückzugeben. Momcozy ist bestrebt, diese Mission mit noch wirkungsvolleren Veranstaltungen zu erweitern, um die Unterstützung für stillende Mütter zu verbessern. Über Momcozy Seit 2018 bietet Momcozy Müttern den besten Komfort mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten. Momcozy begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft und wird von 3 Millionen Müttern in über 40 Ländern geschätzt. Mit kontinuierlicher Innovation und dem aufrichtigen Engagement, ansprechende Designs zu kreieren, nehmen Präsenz und Einfluss von Momcozy zu, um das Leben von Müttern auf der ganzen Welt zu erleichtern. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3554a87-8b98-4a14- a27f-10c7f67cba69. °