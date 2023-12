AIRBNB - Die Bullen können sich austoben

Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 - WKN: A2QG35 - ISIN: US0090661010 - Kurs: 135,020 $ (Nasdaq)

Nach einem Tief bei 81,91 USD vom 28. Dezember 2022 startete die Airbnb-Aktie zu einer starken Rally. Sie durchbrach dabei den Abwärtstrend seit November 2021 und kletterte auf ein Hoch bei 154,95 USD.

Dort startete ein Pullback an den gebrochenen Trend. Es kam zu einem Rückfall bis fast auf das log. 50%-Retracement der Rally seit Dezember. Dort bildete der Wert einen Doppelboden aus, den er mit dem Ausbruch über 123,93 USD am 14. November vollendete. Einen Tag später markierte die Aktie in kleines Zwischenhoch und konsolidierte anschließend in einer bullischen Flagge. Am Freitag kam es zum Ausbruch aus der Flagge und zu einem neuen Hoch in der kurzfristigen Rally.

Rally gestartet

Der Ausbruch vom Freitag könnte eine weitere Rallyphase in der Airbnb-Aktie einleiten. Ein Anstieg bis 144,02 USD und damit an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch ist möglich. Auch eine Ausdehnung in Richtung 154,95-157,26 USD wäre kein Wunder. Im kurzfristigen Bereich kann es ausgehend vom Widerstand bei 137,45 USD zu einem Rücksetzer gen 131,62 USD kommen.

Aus mittelfristiger Sicht würde es für die Bullen kritisch werden, wenn die Aktie per Tagesschlusskurs unter 123,93 USD abfallen würde. Dann wäre zumindest mit einem Rücksetzer gen 112,66 USD zu rechnen. Und ob die dortige Unterstützung halten würde, wäre fraglich.

Fazit: Die Airbnb-Aktie hat sich am Freitag weiteres Potenzial erschlossen. Kleinere Rücksetzer könnten nun gute Chancen bieten.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)