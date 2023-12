AKTIE IM FOKUS: Rally von PVA Tepla geht nach Kaufempfehlung weiter

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Kaufempfehlung haben die Papiere von PVA Tepla ihre jüngste Erholungsrally am Montag zunächst noch deutlich ausgebaut. Die Aktien des Technologieunternehmens gewannen bis zu gut 4 Prozent auf 20,60 Euro. Seit dem Oktober-Tief hatten sie damit fast die Hälfte hinzugewonnen, bevor das Kaufinteresse im Montagsverlauf nachließ.

Analyst Jürgen Wagner vom Investmenthaus Stifel setzt nun ein Kursziel von 27 Euro (alt 23) an, womit er fundamental eine Rückkehr bis fast an das Jahreshoch für möglich hält. Der Experte sieht Anzeichen für den nächsten Aufschwung im Wafer-Bereich. Zudem betonte er anhaltend hohe Investitionen im Bereich der Metrologie-Systeme. Sie werden eingesetzt, um in der Kundenproduktion Defekte und Oberflächenkontaminationen aufzuspüren./ag/mis