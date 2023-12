ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Freenet auf 'Neutral' - Ziel 29,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Freenet nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 29,50 Euro belassen. Analyst Andrew Lee sieht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie einige Gewinner des Aufbaus digitaler Infrastrukturen im europäischen Telekom-Sektor. Generell rechnet er mit einem positiven Wendepunkt, was Wachstum und Renditen betrifft. Auch Freenet werde diesbezüglich liefern. Die Aktie stufte er allerdings nach vergleichsweise starker Kursentwicklung ab./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 05:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

