Goldpreis knackt die 2.000-USD-Marke!

Gold bleibt als Krisenwährung weiter gefragt

Angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen und der nach dem militärischen Eingreifen der israelischen Armee im Gazastreifen weiter angespannten Lage im Nahen Osten konnte Gold einmal mehr von seinem Nimbus als „Sicherer Hafen“ in Krisenzeiten profitieren. Support kam daneben auch von der Währungsseite, zumal der US-Dollar seine Talfahrt angesichts der Aussicht auf ein Ende der restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank weiter fortsetzte. Damit verbilligt sich das in US-Dollar denominierte Edelmetall für Käufer außerhalb des US-Dollarraums, was vor allem in China für steigende Goldabsätze gesorgt hatte. Angesichts der schwachen chinesischen Binnenkonjunktur und der Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt erlebt Gold im Reich der Mitte derzeit eine Renaissance, wobei physisches Gold laut einer Erhebung der Nachrichtenagentur Bloomberg in China teilweise mit Aufschlägen von 100 USD/Feinunze gehandelt wird.

Gold – Zentralbanken weiter massiv auf der Käuferseite!

Als weiterer Katalysator für den Goldpreis erwies sich einmal mehr die starke Nachfrage seitens institutioneller Investoren. Vor allem Zentralbanken waren zuletzt erneut auf der Käuferseite zu finden, was die kürzlich veröffentlichte Statistik des World Gold Councils (WGC) eindrucksvoll belegt. So haben die internationalen Zentralbanken laut der Erhebung des WGC in den ersten neun Monaten 2023 insgesamt 800 Tonnen Gold erworben, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 14 % entspricht. Vor allem die People‘s Bank of China machte zuletzt erneut mit größeren Goldkäufen von sich reden, wobei die Goldreserven der chinesischen Zentralbank allein im September um 26 Tonnen aufgestockt wurden. In den ersten neun Monaten des Jahres erwarb die chinesische Zentralbank insgesamt 181 Tonnen Gold und führt die Statistik damit mit großem Abstand an. Auch die polnische Zentralbank stockte ihre Goldbestände im September erneut deutlich auf und erwarb demnach 19 Tonnen des gelben Edelmetalls. Auch die Türkei (9 Tonnen) und Usbekistan (8 Tonnen) waren im September erneut auf der Käuferseite zu finden, während die Central Bank of India ihre Goldreserven zuletzt um weitere 7 Tonnen nach oben gefahren hat.

Trading-Taktik: Der Goldpreis präsentierte sich zuletzt deutlich fester und setzte seine Aufwärtsbewegung nach dem Breakout aus der mehr als einmonatigen Seitwärtsrange Ende September über die psychologisch wichtige Marke von 2.000 USD dynamisch fort. Kurzfristig ist Gold nach der dynamischen Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen überkauft. Nach einer Konsolidierung über die Zeit- bzw. die Preisachse sollte sich die Aufwärtsbewegung bei Gold uE weiter fortsetzen. Long-Positionen lassen sich hier mit einem Stop-Loss im Bereich des Anfang November markierten Verlaufstiefs bei 1.940 USD absichern.

