SIEMENS - Aktie nimmt das Allzeithoch ins Visier

Nach dem Allzeithoch bei 167,00 EUR vom 16. Juni 2023 kam es in der Siemens-Aktie zu einer ausführlichen Konsolidierung. Diese Bewegung lief in einer a-b-c-Bewegung ab, wobei die c fast exakt 1,618mal so lang war wie die a. Nach einem Tief bei 119,48 EUR drehte der Wert am 26. Oktober wieder nach oben.

Am 14. November kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Seitdem legt die Aktie weiter zu. Heute scheint es zu einem Ausbruch über den Widerstandsbereich um 156,32-157,96 EUR zu kommen.

Rally hat noch etwas Potenzial

Die Siemens-Aktie könnte in den nächsten Tagen weiter zulegen. Ein Anstieg an das Allzeithoch scheint möglich. Aber spätestens dort sollte es zu einer Konsolidierung kommen.

Ein Rückfall unter 156,32 EUR könnte sofort eine Konsolidierung in Richtung 144,78-142,74 EUR einleiten.

Fazit: Noch ist die Rally in der Siemens-Aktie intakt. Aber der Großteil der aktuellen Rallyphase ist vorbei. Es besteht aber noch Restpotenzial zum Allzeithoch.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)