TAKE-TWO - GTA VI kommt erst 2025, Aktie fällt!

Take-Two Interactive Softw.Inc - WKN: 914508 - ISIN: US8740541094 - Kurs: 157,560 $ (Nasdaq)

Im August berichtete stock3 über einen wahrscheinlichen Releasetermin des potenziellen Blockbuster-Games "GTA VI" bis spätestens März 2025. Da das Geschäftsjahr des Videospielevermarkters Take-Two von März bis März geht, hofften einige durchaus berechtigt, dass es bereits 2024, eventuell im vierten Quartal, mit einer Veröffentlichung klappen könnte. Doch damit wird es nichts.

Denn Take-Two hat gestern nicht nur den ersten Trailer von "GTA VI" veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=QdBZY2fkU-0

Das Unternehmen hat auch in einer Pressemitteilung klargemacht, dass das Spiel erst 2025 auf den Markt kommen wird. Orientiert man sich am Geschäftsjahr und den Aussagen des Managaments, dürfte es im Zeitraum Januar bis März 2025 so weit sein.

Analysten erhoffen sich durch den nächsten Teil einer der beliebtesten und erfolgreichsten Videospieleserien überhaupt neuen Schwung in den Geschäftszahlen von Take-Two. Im Geschäftsjahr 2024/25 sollen die Erlöse um über 40 % und der Gewinn um knapp 140 % nach oben schießen.

Fazit: Die Take-Two-Aktie reagiert vorbörslich mit leichten Abgaben, nachdem sie zuvor bereits gut zugelegt hatte. Kann der Videospielevermarkter die hohen Erwartungen erfüllen, steht die Aktie vor einer Neubewertung.

Jahr 2022/23 2023/24e* 2024/25e* Umsatz in Mrd. USD 5,28 5,48 7,83 Ergebnis je Aktie in USD 3,55 3,15 7,46 Gewinnwachstum -11,27% 136,83% KGV 44 50 21 KUV 5,1 4,9 3,4 PEG neg. 0,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Take-Two-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)