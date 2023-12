EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG veröffentlicht Prognose

EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Prognose

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG kann nach aktueller Prognose für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr kein positives Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit (vor Dotierung des Fonds für allgemeine Bankrisiken und vor Steuern) ausweisen. Die Gesellschaft geht nunmehr von einem Jahresfehlbetrag in Richtung von EUR 1,0 Mio. aus. Ursache für den Jahresfehlbetrag ist der aufgrund eines individuellen Fehlers entstandene Verlust aus einer Einzeltransaktion im internationalen Bezugsrechtehandel im Umfang von rund EUR 1,4 Mio., der dem Vorstand am 5. Dezember 2023 bekannt geworden ist. Auf Grundlage der (veröffentlichten) Quartalsergebnisse bis Q2/2023 sowie mit Blick auf die Verbesserung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Bereichen Zinsen und Inflation sowie einem gegenüber den Vormonaten besseren Geschäftsverlauf im November 2023 rechnete die Gesellschaft im Übrigen, d.h. bereinigt um den Sondereffekt aus der genannten Einzeltransaktion im Bezugsrechtehandel, mit einem positiven Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit. Kai Jordan, Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: „Der internationale Bezugsrechtehandel ist komplex. Es handelt sich um einen individuellen Fehler, der leider das erwartete Ergebnis der Bank mehr als gefährdet. Die Handelstätigkeit im letzten Quartal 2023 hätte das durch diverse externe Krisen geprägte Geschäftsjahr normalerweise zu einem positiven Jahresergebnis geführt.“ „Die Bank hat bereits eine Überprüfung ihrer internen Prozesse und Abläufe eingeleitet. Sie wird diese unverzüglich anpassen, um solche Transaktions-Fehler zukünftig zu verhindern“, so Carsten Bokelmann, Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG. Kontakt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Carsten Bokelmann Vorstand Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Tel.: 089/85 85 2-0 Fax: 089/85 85 2-505 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com Medienkontakt:

Disclaimer: Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist Herausgeber des vorliegenden Dokumentes. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen ausschließlich der Beurteilungen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können zu jedem Zeitpunkt ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG oder ihre verbundenen Unternehmen können von Zeit zu Zeit Bestände an den in diesem Dokument genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden derivaten Finanzinstrumenten halten, können andere Dienstleistungen (einschließlich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können - soweit gesetzlich zulässig - die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben. Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Übersendung oder Weitergabe dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger muss eigene Anstrengungen unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf in diesem Dokument enthaltenen Meinungen oder Aussagen noch für Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Jede US-Person, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Dienstleister.





Kontakt:

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Carsten Bokelmann

Vorstand

Rottenbucher Straße 28

82166 Gräfelfing

Tel.: 089/85 85 2-0

Fax: 089/85 85 2-505

