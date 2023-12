GNW-Adhoc: Spryker ernennt neuen CMO

^BERLIN und NEW YORK, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker (https://spryker.com/), die führende Composable-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Anwendungsfälle im B2B-Commerce, Enterprise Marketplaces und IoT Commerce, gab heute die Erweiterung des Führungsteams von Spryker um Anton van Deth als Chief Marketing Officer (CMO) bekannt. Mit der umfassenden Erfahrung von Anton van Deth in den Bereichen Produkt- und Umsatzmarketing, seinem internationalen Netzwerk, seiner Leidenschaft für Partnermarketing und seinem großen Interesse an KI wird Spryker seine globale Präsenz weiter ausbauen und seine Effizienz steigern können. ?Ich freue mich sehr, den Wechsel zum Team von Spryker bekanntgeben zu können", betonte Anton van Deth, CMO bei Spryker. ?Angesichts der heutigen dynamischen Märkte sind die Kunden gezwungen, immer schneller auf die unterschiedlichsten Herausforderungen zu reagieren. Aus diesem Grund muss das Marketing diese Entscheidungsflexibilität unterstützen, indem es die Möglichkeiten der KI in jeder Phase des Prozesses nutzt. Somit muss der durch die Werbeflut verursachte Druck verringert und der Schwerpunkt auf das Wesentliche und Wichtige gelegt werden. Hier muss das Marketing meiner Meinung nach für eine erfolgreiche Zukunft ansetzen." Anton van Deth wird sich auf den Wandel des Marketings von einer Kommunikationsfunktion zu einer Umsatz- und Entscheidungsplattform konzentrieren, mit der Kunden den positiven Einfluss von Spryker und seinen Partnern auf ihr Geschäft schnell erkennen und die Kaufentscheidung zur bestmöglichen weltweit machen können. Dank seiner globalen Erfahrung als Leiter von Teams in den Bereichen Nachfragegenerierung, Produkte, Partner und Betrieb kann er die besten Lösungen für erfolgreiche, globale Kampagnen ermitteln. ?Ich freue mich sehr, Anton als neuen CMO von Spryker vorstellen zu dürfen", kommentierte Boris Lokschin, Mitbegründer und CEO von Spryker. ?Anton van Deth ist ein sehr erfahrener, zukunftsorientierter Marketingexperte der Spitzenklasse und darüber hinaus eine beeindruckende Führungskraft und eine inspirierende Persönlichkeit. Sein Fachwissen wird unsere globalen Marketingaktivitäten auf ein neues Niveau heben, indem wir die laufenden Initiativen und den auf das Ökosystem ausgerichteten Wachstumsansatz verdoppeln und strategisch neue Initiativen entwickeln. Somit stärkt er unsere Präsenz in den USA und hilft uns bei der Expansion in diesen wichtigen und strategischen Kernmarkt." Nachdem er bereits in den USA, Australien, Japan und Frankreich gelebt und gearbeitet hat, bringt Anton van Deth eine vielseitige Perspektive in das Unternehmen ein, die optimal auf den globalen Kundenstamm von Spryker abgestimmt ist. Zuvor arbeitete er bei Symantec, Red Hat, Informatica, Apptio und Protegrity. Im Rahmen dieser Positionen unterstützte er das Wachstum und die Umgestaltung von Teams bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz sowie die Entwicklung von Lösungen, die auch nach Jahren noch zu bedeutenden und anhaltenden Geschäftsergebnissen führten. In seiner Freizeit erkundet er mit seiner Frau die Welt, fliegt Flugzeuge, baut Autos und fährt Rennen, bearbeitet Holz, spielt Schach und beschäftigt sich mit anderen Themen, bei denen er Neues lernen kann. Spryker gab kürzlich Produkt-Updates zur Effizienzsteigerung bekannt (https://spryker.com/press-releases/fall-product-release/), darunter Erweiterungen der Spryker App Composition Platform sowie eine neue Middleware zur Verringerung der Entwicklungszeit, Förderung personalisierter Kundenerlebnisse und schnelleren Wertschöpfung. Spryker wird an der vom 9. bis 12. Januar stattfindenden CES 2024 in Las Vegas (https://spryker.com/events/spryker-with-aws-at-ces-2023/) teilnehmen. Über Spryker Spryker ist die führende Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit anspruchsvollen Geschäftsmodellen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglicht. Speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt, bietet Spryker mit seinem benutzerfreundlichen, bildschirmlosen API-First-Modell einen Best-of-Breed-Ansatz, der Unternehmen die Flexibilität zur Anpassung, Skalierung und schnellen Markteinführung bietet und gleichzeitig eine schnellere Wertschöpfung auf ihrem Weg zur digitalen Transformation ermöglicht. Als weltweit führende Plattform für B2B- und B2C-Unternehmensmarktplätze, IoT- Commerce und Unified Commerce unterstützt Spryker über 150 globale Unternehmenskunden weltweit und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, Hilti und Ricoh. Spryker ist ein privates Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Berlin und New York, das von erstklassigen Investoren wie TCV, One Peak Partners, ProjectA, Cherry Ventures und Maverick Capital unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter spryker.com (https://spryker.com/). 