Original-Research: Mexedia SPA-SB (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Mexedia SPA-SB - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Mexedia SPA-SB Unternehmen: Mexedia SPA-SB ISIN: IT0005450819 Anlass der Studie: Research Report (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 36,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer Mexedias strategischer Fortschritt: Erweiterung von Dienstleistungen, Akquisitionen und innovative Angebote Die Mexedia-Gruppe verzeichnete in der ersten Hälfte des Jahres 2023 einen beträchtlichen Umsatzanstieg durch strategische Übernahmen von Phonetime Inc. und Matchcom Telecommunications Inc. Diese Übernahmen, abgeschlossen durch Mexedia Inc., verlagerten die Umsätze aus sprachgestützten elektronischen Terminierungsdiensten von Mexedia Ltd. auf den florierenden US-Markt. Ziel war es, die Wettbewerbsposition zu stärken und die Integration der neuen Unternehmen zu erleichtern. Parallel dazu führte Mexedia S.p.A. SB, das Mutterunternehmen, SMS-elektronische Terminierungsdienste ein, was zu positiven Auswirkungen auf Umsatz und Marge führte. Die Mexedia-Gruppe verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 konsolidierte Umsatzerlöse von 133,36 Mio. EUR, ein beeindruckendes Wachstum von 59,4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das EBITDA blieb stabil bei 4,10 Mio. EUR, ein Anstieg um 1,9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Mexedia Ltd. trug 71% zum EBITDA bei, während der Rest auf Mexedia Inc. entfiel. Der Rückgang der EBITDA-Marge resultierte aus laufenden Optimierungsprozessen der US-Unternehmen. Finanzaufwendungen stiegen aufgrund von höherem Working Capital und Fremdwährungsverlusten im Zusammenhang mit dem Mehrwährungsgeschäft von Matchcom Telecommunications Inc. auf 2,36 Mio. EUR, verglichen mit 1,72 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das Nettogesamtergebnis für die Gruppe betrug 1,44 Mio. EUR gegenüber 1,58 Mio. EUR im Vorjahr. Die Prognose wurde nach Gesprächen auf der MKK-Konferenz angepasst, mit erwarteten Umsätzen von 280 Mio. EUR für 2023 und 300 Mio. EUR für 2024. Das Management setzt auf Margenverbesserung, nachhaltiges Wachstum und einen schrittweisen Übergang zu Geschäftsmöglichkeiten mit höheren Margen. Die positiven Marktprognosen in der Telekommunikationsbranche werden durch die gestiegene Nachfrage nach Kommunikationsdiensten getrieben. Mexedia positioniert sich durch strategische Maßnahmen wie die Übernahme von Matchcom Telecommunications Inc. und Phonetime Inc. sowie die Einführung von Mexedia ON für ein signifikantes Umsatzwachstum. Mexedia ON, als Kernstück der Wachstumsstrategie, ist eine Customer Experience Platform, die innovative Kanäle wie Metaverse und Smart Voice Assistance bietet. Die präzisierte Prognose deutet auf eine verbesserte Marge hin, mit einem erwarteten EBITDA von 13,12 Mio. EUR für 2023 und 18,15 Mio. EUR für 2024, durch verstärkten Fokus auf Mexedia ON und die Einführung neuer Funktionen. Mexedia strebt eine umfassende Strategie zur Steigerung der EBITDA-Marge an, einschließlich Optimierung bestehender Dienstleistungen und Einführung innovativer Lösungen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28449.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

