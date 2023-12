EQS-News: ams OSRAM sichert sich Bruttoerlöse aus Kapitalerhöhung i.H.v. 808 Mio. Euro – erfolgreicher Verkauf der verbliebenen angebotenen Aktien aus Bezugsrechtsemission

EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

ams OSRAM sichert sich Bruttoerlöse aus Kapitalerhöhung i.H.v. 808 Millionen Euro – erfolgreicher Verkauf der verbliebenen angebotenen Aktien aus Bezugsrechtsemission Premstätten, Österreich und München, Deutschland (7. Dezember 2023) -- Nach Vollzug der Bezugsrechtsemission, der für den 11. Dezember 2023 geplant ist, wird ams OSRAM ein Bruttoemissionserlös von rund CHF 781 Mio. (ca. EUR 808 Mio.) zufließen. Wie am 16. November 2023 kommuniziert, wird der Abschluss der Bezugsrechtsemission auch die Freigabe der Erlöse aus den kürzlich bepreisten vorrangigen unbesicherten Anleihen in Höhe von EUR 1 Mrd. (Gegenwert) auslösen. Nach der gestrigen Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse der Bezugsrechtsemission bestätigt ams OSRAM (SIX: AMS), dass Bezugsrechte für 716.777.622 der im Rahmen der Bezugsrechtsemission angebotenen Aktien bis zum Ende der Bezugsfrist am 6. Dezember 2023 wirksam ausgeübt wurden. Die verbliebenen 7.377.040 angebotenen Aktien, die nach Abschluss der Bezugsfrist nicht durch Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet wurden, wurden im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von CHF 1,88 pro Aktie erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Mit der erfolgreichen Platzierung von 724.154.662 angebotenen Aktien erhöht sich das Grundkapital von ams OSRAM von EUR 274.289.280 auf EUR 998.443.942. Die Kotierung und Zulassung zum Handel der angebotenen Aktien an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am oder um den 8. Dezember 2023 erfolgen. Die Lieferung der angebotenen Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises bzw. des Platzierungspreises wird für den 11. Dezember 2023 erwartet. ### Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere, die in dieser Veröffentlichung erwähnt werden, wurden bereits verkauft. Diese Bekanntmachung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Artikel 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes (“FIDLEG”) noch ein öffentliches Angebot im Sinne des FIDLEG dar und soll unter keinen Umständen als solches verstanden werden. Das Angebot erfolgte ausschliesslich durch und auf Basis eines veröffentlichten Prospekts, der während den üblichen Geschäftszeiten bei der ams OSRAM AG und UBS AG (swiss-prospectus@ubs.com), sowie auf der Website der ams OSRAM (https://ams-osram.com/investor-relations) kostenfrei zur Verfügung steht. Über ams OSRAM Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen. Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie, Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren, effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr 2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4). Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com. ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. 