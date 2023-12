HEIDELBERG MATERIALS - Gewinne eng absichern

Heidelberg Materials AG - WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Kurs: 76,840 € (XETRA)

Wer die Heidelberg-Materials-Aktie im Depot hat, kann sich noch einmal über einen erfreulichen Jahresausklang freuen. Ausgehend von der Unterstützung bei 65,24 EUR machen die Käufer seit einigen Wochen Druck. Mittlerweile summieren sich die Gewinne auf weit über 15 % und das, nachdem Mitte Oktober ein paar ganz dunkle Wolken aufzogen, als der Kurs zunächst massiv einbrach und dabei auch kurzzeitig unter den angesprochenen Unterstützungsbereich zurückfiel.

Time to say goodbye!

So kurz vor Weihnachten darf man dann Geschenke annehmen. Mit der aktuellen Rally erreicht der Kurs nämlich den zentralen Widerstandsbereich ab ca. 76 EUR. Dieser hält die Aktie nicht erst in diesem Jahr in Schach. Bereits 2021 gab es hier Probleme, nachdem die Aktie ihr damaliges Hoch bei 81,04 EUR ausgebildet hat.

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderung sollten Anleger nun zunehmend vorsichtig werden. Auch Saisonalität könnte es in den kommenden Wochen schwieriger werden. Normalerweise beginnt oftmals bereits Ende November eine Korrektur, bevor es dann über die Feiertage noch einmal bullisch weitergeht, um dann im Januar erneut zu konsolidieren/korrigieren.

Fazit: Die Party in der Heidelberg-Materials-Aktie könnte sich dem Ende nähern bzw. zumindest an Fahrt verlieren. Der Preisbereich vom aktuellen Kursniveau aus bis hin zu ca. 81 EUR könnte auch in den kommenden Wochen für Probleme sorgen, selbst wenn die Aktie temporär noch einmal neue Hochs macht. Aus charttechnischer Sicht müsste dieser Widerstandsbereich erst einmal nachhaltig überwunden werden, um Ziele auf höherem Niveau zu aktivieren.

Heidelberg Materials Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)