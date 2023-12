SIEMENS HEALTHINEERS - Aufwärtspotenzial ausgeschöpft?

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 52,420 € (XETRA)

Eigentlich fehlt noch "ein Stück zum Glück" für die Siemens-Healthineers-Aktionäre: Denn nach der Bodenbildung an der Unterstützung bei 45,05 EUR im September und dem Anfang November lange erwarteten und endlich vollzogenen Ausbruch über 48,92 EUR folgte zwar die geradlinige Kaufwelle über den Widerstand bei 52,50 EUR. Das Hoch aus dem Juli bei 53,98 EUR wurde aber noch nicht erreicht.

Kurze Korrekturphase einzuplanen

Idealerweise gelingt dies den Bullen noch, ehe man sich in eine wohlverdiente temporäre Korrektur verabschiedet. Ausgehend von der Oberseite des Trendkanals der letzten Wochen bei rund 50,00 EUR könnte diese enden und später in einen Anstieg über die Hürde bei 53,98 EUR in Richtung des Jahreshochs bei 58,08 EUR münden. Damit wäre auch das große Abwärtsgap vom 10. Mai geschlossen.

Sollte sich eine Korrekturphase mit dem Bruch der Oberseite des Trendkanals fortsetzen, könnte ausgehend von der breiten Unterstützungszone von 48,41 bis 48,92 EUR allerdings schon der nächste große Aufwärtsimpuls starten. Auf diesem Niveau dürften antizyklische Investoren ein interessantes Einstiegsgebiet vorfinden.

Siemens Healthineers Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)