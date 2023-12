Sartorius – Bullen setzen Impulse

Aktien des in der Medizintechnik tätigen Unternehmens Sartorius haben im November wieder ein gesundes Kursniveau aus der Zeit um den Corona-Ausbruch erreicht und stießen an dieser Stelle auf erhöhtes Interesse der Anleger. Seit den Jahrestiefs konnte der Wert bereits um kräftig zulegen und zeigt durchaus noch weiteres Kurspotenzial .

Das einst von 834,00 Euro kommende Wertpapier Sartorius hängt seit nunmehr September 2021 in einem Abwärtstrend fest, dieser beschleunigte sich noch einmal im Oktober nach Verlassen einer wichtigen Unterstützungszone der letzten Monate. In der Folge wurde ein Verlaufstief bei 181,00 Euro markiert. Seit letztem Monat sind aber wieder deutliche Gewinne zu verzeichnen, direkt an die Widerstandszone von rund 245,00 Euro. Sollte dieser neuralgische Widerstand geknackt werden, könnte dies eine Rallyefortsetzung und neuerliche Long-Chance bedeuten.

Erholung nach massivem Kurssturz

Um weitere Kaufsignale in Richtung 270,00 und darüber einen untergeordneten Abwärtstrend um 289,50 Euro bei Sartorius zu generieren, muss ein Wochenschlusskurs oberhalb von 245,00 Euro zustande kommen. Nur dieses Szenario würde die Wahrscheinlichkeit einer klassischen 123-Kurserholung deutlich ansteigen lassen und sich für ein Long-Investment qualifizieren. Kurzzeitige Abschläge sind nicht auszuschließen, zunächst in den Bereich von 225,00 und darunter sogar auf 212,50 Euro im Rahmen einer kleineren Konsolidierung. Gefährlich für die Aktie wird es erst darunter, dann würde nämlich ein unmittelbarer Test der Jahrestiefs bei 181,00 Euro drohen.

Widerstände: 245,00; 251,50; 264,00; 270,00; 280,00; 289,00 Euro

Unterstützungen: 234,00; 223,00; 219,00; 212,50; 200,50; 195,80 Euro

Betrachtungszeitraum: 12.12.2022 – 08.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007165607

Sartorius AG in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.12.2018 – 08.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007165607

Turbo-Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Sartorius-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Sartorius für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro Abstand zum Knock-Out in % Hebel Letzter Bewertungstag Sartorius HD16WG 6,42 240,051735 20,74 4,74 Open End Sartorius HD112U 2,95 275,593245 9,00 10,32 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.12.2023; 16:17 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Sartorius für eine Spekulation auf einen Abstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro Abstand zum Knock-Out in % Hebel Letzter Bewertungstag Sartorius HC9Q0Y 5,55 357,912437 19,06 5,37 Open End Sartorius HC68MY 2,32 324,932774 7,19 12,61 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.12.2023; 16:19 Uhr

