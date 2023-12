SIEMENS ENERGY - JPM meint: Aktie, die man meiden sollte!

Siemens Energy AG - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 11,140 € (XETRA)

Es ist noch nicht einmal 24 Stunden her, dass wir an dieser Stelle einen Blick auf die Siemens-Energy-Aktie geworfen haben. Das Fazit der letzten Analyse fiel negativ aus. Die Aktie lief Gefahr, die Erholung zu beenden und wieder den Rückwärtsgang einzulegen. Mit den heutigen Verlusten zur Handelseröffnung ging dies sogar schneller als erwartet. Schuld ist JPM, die die Aktie auf die „Stocks to Avoid“ – Liste gesetzt haben.

Wie bereits geschrieben, reagierte die Aktie in der heutigen Eröffnung sehr sensibel auf diese Nachricht. Intraday wurde das bisherige Tief bei 10,89 EUR markiert und damit ist die Aktie bereits wieder im Zielkorridor der vermuteten Abwärtsbewegung angekommen. Immerhin war dieser Preisbereich auch Ende November eine Kaufzone und so kann sich auch die Siemens-Energy-Aktie nach der schwachen Eröffnung schnell fangen. Trotzdem wäre ich weiterhin vorsichtig.

Fazit: Die gestrige bärische Analyse von Siemens Energy ist schneller Realität geworden, als gedacht. Newsbedingt kommt die Aktie heute unter Druck. Es wäre durchaus möglich, dass die Aktie ihr bisheriges Tief noch nicht gesehen hat, sondern weiter in den Preisbereich bis hin zum Novembertief vordringt.

Siemens Energy Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)