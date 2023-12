Bitcoin Kurs fällt zurück auf 40.000 Dollar – US-Inflation im Fokus

Anleger am Kryptomarkt haben zu Wochenbeginn Kasse gemacht. Zwischenzeitlich büßte der federführende Wert Bitcoin (USD) am Montag über 3.000 Dollar-Einheiten ein, welcher damit unter die Marke von 41.000 Dollar zurückfällt. Zwischenzeitlich mussten Anleger für eine Einheit rund 40.181 Dollar auf den Tisch legen und damit so wenig wie seit einer Woche nicht mehr. Am Dienstag kostet eine Einheit knapp unter 42.000 Dollar.

Anleger nehmen Reißaus – Bitcoin büßt binnen weniger Stunden über 3.000-Dollar-Einheiten ein

Gewinnmitnahmen bleiben angesichts einer fulminanten Kletterpartie nicht weiter verwunderlich. Eine Konsolidierung tut angesichts der nach wie vor heißgelaufenen Kurse not.

Da sich mittlerweile zahlreiche Privatanleger vor die Seitenlinie begeben haben, dürfte sich die Gemengelage explosiv gestalten. Anleger, welcher die Rally zuletzt verpasst haben, könnten nun ihre Chance wittern und auf den fahrenden Zug aufspringen.