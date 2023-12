BVB Aktie nach Leipzig-Niederlage im Minus – DFL stimmt für Investoreneinstieg

Nach der jüngsten Pleite gegen den Ligakonkurrenten RB Leipzig notieren die Papiere der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA zu Wochenbeginn rund 0,55 Prozent in der Minuszone. Damit müssen BVB-Anleger rund 3,61 Euro pro Aktie auf den Tisch legen.

Auch die jüngste Entscheidung über einen Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) dürfte für Gesprächsstoff sorgen.

Abstand zur Königsklasse wird größer – Sportliche Entwicklung enttäuscht Anleger

Mit 25 Punkten rangiert Borussia Dortmund nach dem 14. Spieltag in der höchsten Fußball-Spielklasse auf Platz fünf und damit vier Zähler hinter Rang vier (RB Leipzig) bzw. einem Qualifikationsplatz zur UEFA-Champions-League. Nach dem Rückschlag gegen den direkten Ligakonkurrenten (2:3) dürfte die sportliche Entwicklung für Unbehagen in Anlegerkreisen sorgen. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen musste die Mannschaft jüngst erst das Aus gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal verkraften.

Bereits am Mittwoch gastiert PSG in der Gruppe F in der heimischen Spielstätte des BVB. Nachdem sich der Club bereits für das Achtelfinale erfolgreich qualifiziert hat, geht es zur Wochenmitte (21:00 Uhr) immer noch um Platz eins. Drei Tage später tritt die Mannschaft in Augsburg im Tagesgeschäft (Fußball-Bundesliga) an. Das letzte Spiel des Jahres 2023 findet am Dienstag den 19.12 gegen den FSV Mainz 05 statt.