Die vielversprechendste KI-Aktie für das kommende Jahr 2024

Als das amerikanische Softwareunternehmen OpenAI im November 2022 die erste Demoversion von ChatGPT veröffentlichte, wurde die IT-Welt kurzerhand auf den Kopf gestellt. Schlagartig war das Thema Künstliche Intelligenz omnipräsent.

So erscheint es nicht sehr überraschend, dass einige der größten Börsengewinner des aktuellen Jahres wie Nvidia (232 % Kursplus seit Jahresbeginn) oder Palantir (178 % Kursplus seit Jahresbeginn) in diesem Trendbereich agieren. Für das Börsenjahr 2024 könnte jedoch ein altbekanntes Unternehmen im KI-Rennen die Nase vorne haben.

Gemini soll ChatGPT in den Schatten stellen

Die Veröffentlichung von ChatGPT sorgte bei Alphabet (WKN: A14Y6F) für viele Sorgen. Plötzlich grassierte die Angst, dass das Monopol auf Internetsuchen, das sich der Google-Mutterkonzern über Jahre aufgebaut hatte, bröckeln könnte. Zwar erwies sich diese Angst letzten Endes als unbegründet aber dennoch sah sich Alphabet unter Zugzwang, zumal das Tochterunternehmen DeepMind seit Jahren selbst im Bereich KI forscht. Also veröffentliche Alphabet einige Monate später seinen eigenen Chatbot namens Bard. Dieser konnte das Interesse der Öffentlichkeit jedoch nie derart fesseln wie ChatGPT.

Doch Bard galt nie als der große Heilsbringer, sondern sollte nur zeigen, dass Alphabet das Zukunftsthema KI nicht verschläft. Der große Rundumschlag sollte noch folgen und Gemini heißen. Das neue KI-Modell wurde von vielen für das Frühjahr 2024 erwartet. Überraschenderweise präsentierte Alphabet Gemini jetzt aber bereits Anfang Dezember. Die ersten Ergebnisse lassen sich dabei durchaus blicken. So konnte Gemini in den von Google durchgeführte Tests ChatGPT in fast jedem Bereich schlagen. Gemini ist dabei in drei verschiedenen Versionen verfügbar (Ultra, Pro und Nano) und soll nach und nach in sämtliche Alphabet Produkte integriert werden.

Google Cloud könnte massiv profitieren

Mit Gemini hat Alphabet kurz vor Neujahr für eine Riesenüberraschung gesorgt, die den Weg für ein erfolgreiches Jahr 2024 ebnen könnte. Neben der Sicherung seines Monopols im Bereich Internetsuchen könnte Alphabet nun auch in anderen Bereichen dank Gemini seine Position ausbauen. Insbesondere die Google Cloud Sparte könnte stark von der neuen KI profitieren, da Gemini das Cloud Angebot deutlich verbessern dürfte.

Passend dazu hat Alphabet auch seinen neuen KI-Chip Cloud TPU v5p und seinen neuen AI-Hypercomputer vorgestellt, den das Unternehmen als „bahnbrechend“ bezeichnet. Der neue KI-Chip soll Large Language Modelle (LLMs) 2,8-mal schneller trainieren als die vorherige Generation und dabei kosteneffizienter sein. Der neue AI-Hypercomputer bietet neben einer verstärkten Perfomance auch flexible Verwendungs- und damit auch Preismöglichkeiten. Insbesondere letzteres dürfte in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit vielen Kunden gefallen.

Alphabet Aktie günstig im Vergleich zur KI-Konkurrenz

Mit Gemini, dem neuen KI-Chip und dem AI-Hypercomputer könnte Alphabet im Jahr 2024 die Pole Position im KI-Rennen erobern. Insbesondere im äußerst lukrativen und wachsenden Cloud Markt dürfte sich Alphabet damit nun stärker gegen seine Konkurrenten Amazon (WKN: 906866) und Microsoft (WKN: 870747) positionieren.

Trotz der positiven Zukunftsaussichten wirkt die Alphabet-Aktie momentan nicht überteuert. So werden die Anteilsscheine des Unternehmens momentan zu einem 2024er-KGV von 24 gehandelt (Stand 08.12.2023). Die Aktie von Konkurrent Microsoft, dem 49 % an ChatGPT-Gründer OpenAI gehören, notiert momentan hingegen zu einem vergleichbaren KGV von 33. Auch die Anteilsscheine von Amazon, das mit seiner Sparte AWS Marktführer im Cloud Markt ist und vor kurzem 4 Mrd. US-Dollar in das AI-Start-Up Anthropic investierte, notieren mit einem 2024er-KGV von 55 deutlich höher.

Der Artikel Die vielversprechendste KI-Aktie für das kommende Jahr 2024 ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Samuel Tazman besitzt Aktien von Alphabet. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet, Amazon, Microsoft und Nvidia.

Aktienwelt360 2023