GNW-Adhoc: Validierung von Powermodulen für HE System Electronic

^Deventer, 12. Dezember 2023 - RoodMicrotec N.V., ein erfolgreiches Unternehmen

für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen und HE System Electronic GmbH, ein etablierter Entwicklungs- und Fertigungspartner für Sensorik und Leistungselektronik, geben heute ihre Zusammenarbeit zur zertifizierten Validierung von Powermodulen im Bereich der Elektromobilität bekannt. Alle Qualifizierungs- und Zuverlässigkeitstests verlaufen unter anderem nach dem Standard AQG 324. Das Endprodukt wird in Highpower-Anwendungen der Elektromobilität verbaut. Die bereits in 2021 begonnene Partnerschaft wurde somit durch das neue Projekt erweitert und gestärkt. Der Großteil der Projekte bei HE System Electronic ist im Bereich Automotive angesiedelt. Hierbei gilt es, nach Qualitätsmanagementstandards VDA 6.2 sowie nach DIN EN ISO / IEC 17025:2018 zertifiziert bzw. akkreditiert zu sein. ?RoodMicrotec gehört zu den wenigen Unternehmen im Raum Europa, die als unabhängiger Dienstleister eine komplette Validierung nach AQG 324 durchführen können. Das macht die Kooperation mit RoodMicrotec so wertvoll.", sagt Axel Weber, CEO der HE System Electronic GmbH. Für RoodMicrotec passt diese Partnerschaft gut in das allgemeine Leistungsspektrum. Auch freut sich das Unternehmen auf weitere Projekte in diesem Bereich und plant eine Erweiterung seiner Kapazitäten. ?Das Endprodukt von HE System Electronic ist höchst interessant. Aufgrund dessen haben wir unsere Testfähigkeiten mit einem Powercycling ergänzt. Ein Tester für HighPower ist bereits bestellt, sodass wir unsere Fähigkeiten erweitern und unsere Kunden zusätzlich unterstützen können. Der Kauf einer weiteren PCT-Anlage ist bereits in Planung.", sagt Martin Sallenhag, CEO von RoodMicrotec. Über HE System Electronic GmbH HE System Electronic ist ein mittelständisches Unternehmen der Elektronik und Mikrosystemtechnik mit Sitz in Veitsbronn am Wirtschaftsstandort der Metropolregion Nürnberg. Gegründet als Electronic Manufacturing Service Anbieter im Bereich der Hybridtechnik hat sich HE System Electronic als kompetenter Entwicklungs- und Fertigungspartner etabliert und ist für seine Kunden in den Produktbereichen Sensorik und der Leistungselektronik seit vielen Jahren erfolgreich am Markt. Das Unternehmen wird in seinem Wachstum von der Muttergesellschaft, der TKH Technologie Deutschland AG mit Sitz in Bielefeld, unterstützt. So bietet HE System Electronic seinen Kunden das Beste aus zwei Welten: den finanziell stabilen Hintergrund einer gesunden und ertragsreichen Holding sowie die Innovationskraft und die kurzen Wege des Mittelstandes. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte he-system.com. Ergänzende Informationen Axel Weber - CEO, Klaus Aßmann - Vertrieb Telefon: +49 911 97 58 10, E-Mail: info@he-system.com (mailto:info@he- system.com). Über RoodMicrotec RoodMicrotec ist ein führendes unabhängiges Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen mit über 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie und daher ein hochgeschätzter Partner für viele Firmen weltweit. RoodMicrotec bietet individuelle schlüsselfertige Lösungen für die Anforderungen jedes einzelnen Kunden. Diese schlüsselfertigen Dienstleistungen umfassen Projektmanagement, Wafertest, Assembly, Finaltest, Qualifikation, Fehleranalyse und Logistik. Alle von RoodMicrotec angebotenen Dienstleistungen entsprechen den hohen Qualitätsstandards der Branchen Automotive, Industrie und Gesundheitswesen sowie des Bereichs Hochzuverlässigkeit der Luft- und Raumfahrtindustrie. RoodMicrotec hat seinen Hauptsitz in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com. Weitere Informationen Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO Telefon: +31 570 745623, E-Mail: investor-relations@roodmicrotec.com (mailto:investor-relations@roodmicrotec.com). Diese Pressemitteilung ist in Englisch und Deutsch verfügbar. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit. °