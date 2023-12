IRW-News: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt erhält Lieferung von erstklassiger Beschichtungs- und Schneidausrüstung für die kommerzielle Herstellung von Arzneimittelverabreichungsprodukten

IRW-PRESS: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt erhält Lieferung von erstklassiger Beschichtungs- und Schneidausrüstung für die kommerzielle Herstellung von Arzneimittelverabreichungsprodukten

Vancouver (British Columbia) / Accesswire / 12. Dezember 2023 / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FWB: BXT) freut sich bekannt zu geben, dass es die Lieferung von hochmoderner Beschichtungs- und Schneidausrüstung erhalten hat, die für den Ausbau der kommerziellen Produktionskapazitäten in seinem Werk der Vektor Pharma TF GmbH (Vektor) im deutschen Bundesland Baden-Württemberg erforderlich sind.

Die in Deutschland entwickelte und hergestellte Beschichtungsmaschine ist vollautomatisch und verfügt über eine sensorgesteuerte Schichtdickenmessung. Die Schneidmaschine wurde ebenfalls in Deutschland entwickelt und hergestellt und verfügt über einen vollautomatischen, kameragesteuerten Laserschneider sowie eine Pick-and-Place-Roboter-Automation. Beide Maschinen sind gemäß europäischen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen CE-zertifiziert. Die Ausrüstung wurde für die Herstellung der oral löslichen (ODF) und transdermalen (TDS) Arzneimittelformulierungen des Unternehmens konzipiert.

BioNxt richtet sein Hauptaugenmerk auf die beschleunigte Entwicklung seiner führenden ODF- und TDS-Arzneimittelformulierungen. Da diese Produkte kurz vor der Kommerzialisierung stehen und potenzielle Möglichkeiten zur Auftragsentwicklung und -herstellung zur Verfügung stehen, ist das Unternehmen bestrebt, so rasch wie möglich eine interne kommerzielle Produktion zu erreichen, sagte Hugh Rogers, CEO und Direktor von BioNxt.

Vektor, eine 100-%-Tochtergesellschaft von BioNxt, ist ein deutscher Hersteller, Entwickler und Forscher von Narkotika mit Sitz im Landkreis Biberach im deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Seit über einem Jahrzehnt sind das Unternehmen und dessen Team führend bei der Entwicklung, Erprobung und Herstellung innovativer, nicht invasiver Arzneimittelverabreichungssysteme, insbesondere von transdermalen Pflastern und sublingualen Streifen für die Verabreichung von Arzneistoffen zur Behandlung von Schmerzen und neurologischen Erkrankungen. Laut Precedence Research wurde der globale Markt für pharmazeutische Arzneimittelverabreichung im Jahr 2022 auf 1.525 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 rund 2.047 Milliarden USD erreichen.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein biowissenschaftlicher Akzelerator, der sich auf Arzneimittelformulierungen und Arzneimittelverabreichungssysteme der nächsten Generation, diagnostische Screening-Tests sowie die Herstellung und Evaluierung neuer aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Dazu zählen präzise transdermale und oral lösliche Arzneimittelformulierungen, kostengünstige Schnelltests zum Nachweis von Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, aber auch die Standardisierung und klinische Evaluierung neuartiger aktiver Wirkstoffe für neurologische Anwendungen. Das Unternehmen betreibt Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa, hat seinen operativen Schwerpunkt in Deutschland und konzentriert sich aktuell auf die behördliche Zulassung und Vermarktung von Medizinprodukten für die europäischen Märkte.

BioNxt Solutions Inc.

Hugh Rogers

CEO & Direktor

E-Mail: info@bionxt.com

Tel: +1 780-818-6422

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Einige der in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu werten. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind anhand der Verwendung von Begriffen zu erkennen wie z.B. erwartet, beabsichtigt, möglich, schätzt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, sollten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren nicht auf historischen Fakten und unterliegen daher verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen werden vermutlich bzw. können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren bzw. anderweitig zu korrigieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Quelle: BioNxt Solutions Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72970

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72970&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0909741062

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.