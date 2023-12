RHEINMETALL - 100% Trefferquote! Auch in 2023?

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 282,100 € (XETRA)

Wer ein Freund der Statistik ist, hat in der Rheinmetall-Aktie gar keine andere Wahl als zu kaufen. In den letzten zehn Jahren ist der Aktienkurs ausgehend vom heutigen Tag bis zum 29. Januar immer gestiegen. Da Bilder mehr als tausend Worte sagen, verzichte ich einmal auf eine blanke Aufzählung und lasse einfach folgendes Bild für sich sprechen:

Ist 2023 DAS Jahr!?

Vergleichen wir diese Statistik einmal mit dem aktuellen Kursgeschehen, bin ich gespannt. Im Oktober wurde in der Aktie eine große Konsolidierung nach oben verlassen. Im Anschluss erreicht der Kurs zwar ein neues Hoch bei 295,10 EUR, vollständig überzeugen konnten die Bullen jedoch nicht. Dafür fehlte die Dynamik nach oben.

Bereits in der letzten Analyse habe ich darauf hingewiesen, dass es im Bereich des Jahreshochs spannend werden könnte. Ein paar Tage später sind wir schlauer und leider hat sich das Risiko entgegen meiner ursprünglich bullischen Intention erhöht. Das Jahreshoch wurde auch in den vergangenen Tagen verkauft und momentan pendelt der Kurs zwischen ca. 277 EUR und 287 EUR in einer engen Kursspanne seitwärts. Damit hat das Risiko einer Topbildung zugenommen, denn als günstig kann die Rheinmetall-Aktie am Allzeithoch natürlich nicht bezeichnet werden.

Fazit: Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung in der Rheinmetall-Aktie und auf die saisonale Statistik kommt man schnell in Versuchung, die Aktie bärisch zu reden. Nach dem Motto, das kann doch nicht immer so glatt laufen und es wird doch einmal Zeit für einen Verlierer, ist der Griff zum Short schnell gemacht. Fakt ist, dass sich das Risiko in der Rheinmetall-Aktie zuletzt tatsächlich erhöht hat. Fakt ist aktuell aber auch, dass der Aufwärtstrend immer noch intakt ist. Dafür müssten die Kurse nachhaltig unter ca. 273 EUR zurückfallen. Dann könnte eine zumindest spürbare Korrektur folgen, beispielsweise ein Pullback zurück an die alte Trendlinie. Ein Szenario, welches für mich durchaus seinen Reiz hat und dessen Wahrscheinlichkeit zugenommen hat. Ob man damit die Aktie unbedingt Shorten muss, ist jedem selbst überlassen. Ein direkter Kauf ist Rheinmetall für mich jetzt, hier und heute jedoch nicht mehr.

Rheinmetall Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)