Original-Research: JDC Group AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG Unternehmen: JDC Group AG ISIN: DE000A0B9N37 Anlass der Studie: Bericht 9M, Finanzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 13.12.2023 Kursziel: EUR 22,71 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker Q3 überzeugt mit zweistelligem Wachstum - Makroumfeld könnte Jahresendgeschäft belasten Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) konnte in Q3 2023 wieder einen zweistelligen Umsatzzuwachs verzeichnen, das Quartals-EBITDA verdoppelte sich. Der Ausblick wurde bestätigt, wobei eine Präzisierung in Richtung unterer Bandbreite erfolgte. Hintergrund hierfür ist, dass zu dem ohnehin schwierigen Makroumfeld (Ukrainekrieg, Inflation, Kaufzurückhaltung) mit dem neu aufgeflammten Nahostkonflikt ein weiterer Krisenherd hinzugekommen ist, der das typischerweise starke Jahresendgeschäft belasten könnte. Sollte dies eintreten, so handelt es sich u.E. im Wesentlichen um einen temporären Effekt - strategisch bleibt JDC auf Kurs, das Umsatzwachstum geht mit überproportionalen Ergebnissteigerungen einher. Mit einem 23er KGV von 71,9 ist die Gesellschaft attraktiver gepreist als die Peers (92,5) - wie am 10.11.23 angekündigt möchte die Gesellschaft dies nutzen und eigene Aktien für bis zu EUR 5 Mio. zurückkaufen. Unsere Fundamentalanalyse ergibt einen Wert von EUR 18,40, die Peer Group-Analyse auf Basis 2023 und 2024 im Mittel einen Wert von EUR 27,01. Zu gleichen Teilen gewichtet resultiert ein Fairer Wert pro Aktie von EUR 22,71. Wir stufen die Aktie mit "Kaufen" ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28539.pdf

