VISA - Zum Jahresende die großen Ziele vor Augen

VISA Inc. - WKN: A0NC7B - ISIN: US92826C8394 - Kurs: 262,380 $ (NYSE)

Seit der Verteidigung der Unterstützung bei 292,24 USD zieht die Visa-Aktie unwiderstehlich nach Norden und setzt damit den vor einem Jahr begonnenen Aufwärtstrend impulsiv fort. Mit dem Anstieg über die Oberseite des dominierenden Aufwärtstrendkanals der letzten Monate hat sich die Rally weiter beschleunigt und strebt jetzt dem Kursziel bei 264,92 USD aus der letzten Analyse entgegen.

Visa-Chartanalyse vom 16.November 2023

Kurzfristiger Ausbruch zu erwarten

Die Marke sollte überwunden werden, um den Anstieg nicht vorzeitig zu beenden und die nächsthöhere Zielmarke bei 273,64 USD in den letzten Tagen des Jahres auch noch zu erreichen. An dieser Hürde könnte die Rally allerdings in eine deutliche Korrektur übergehen, die durchaus wieder bis 250,06 - 252,67 USD zurückführen kann.

Im neuen Jahr könnten die Bullen dann aber nachlegen und auch die 273,64-USD-Marke in Richtung des nächsten langfristigen Kursziels bei rund 288,00 USD durchbrechen.

Sollte es zuvor zu einem Abverkauf unter 250,06 USD kommen, müssten die Bullen spätestens beim früheren Tief bei 240,97 USD aktiv werden, um den Fortbestand der Aufwärtstrendphase des letzten Jahres nicht zu gefährden.

VISA Aktie Chartanalyse (Tageschart)

Für Sie war dieser Beitrag interessant? Kennen Sie sich auch schon mit Zig-Zags, Triangles und Flats aus? Wie wäre es mit zwei Schnupperwochen mit dem bekanntesten Elliott-Wellen-Spezialist im deutschsprachigen Raum? Testen Sie jetzt 14 Tage lang den Premium-Service Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje Hinzu kommen exklusive Live-Trading-Webinare, bei denen Sie André Tiedje bei seiner legendären, eigens entwickelten Strategie über die Schulter schauen können.

Mehr zu Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)