EQS-News: HomeToGo erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der KMW Reisen GmbH und der Super Urlaub GmbH, um den führenden Marktplatz für Ferienhausvermietung um Themenreisen zu erweitern

Luxemburg, 16. Dezember 2023 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, gab bekannt, dass eine Tochtergesellschaft des Unternehmens eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der KMW Reisen GmbH und der Super Urlaub GmbH unterzeichnet hat. Als Ergebnis dieser Transaktion wird HomeToGo eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung an dem kombinierten Unternehmen halten. Hierzu gehören die beiden Marken Kurz Mal Weg und Kurzurlaub, zwei führende Spezialisten für Themenreisen und Hotelangebote für Kurzreisen in der DACH Region und Nachbarländern. Gemeinsam betreiben sie unter anderem die Domains kurz-mal-weg.de, kurz-mal-weg.at, kurz-mal-weg.ch, kurzurlaub.de, kurzurlaub.at und kurzreisen.de.

Transaktionsdetails

HomeToGo leistet eine Zahlung von rund €31 Mio., wovon rund €6 Mio. mit Aktien der Klasse A der HomeToGo SE (finanziert durch bestehende eigene Aktien) bezahlt werden. Der Kaufpreis unterliegt einem marktüblichen Anpassungsmechanismus. Gemessen am Transkationswert stellt diese Mehrheitsübernahme die größte Akquisition in der Geschichte von HomeToGo dar. Der Vollzug dieser Transaktion wird voraussichtlich Anfang Januar 2024 mit Vollkonsolidierung durch die HomeToGo SE ab dem 1. Januar 2024 erfolgen. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten die akquirierten Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund €30 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Marge von über 25%.[1]

Deal Rational

Dieser Deal bietet HomeToGo die einmalige Gelegenheit, seinen weltweit führenden Marktplatz sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite weiter zu stärken. Die Kernkompetenzen von Kurz Mal Weg und Kurzurlaub im Bereich der Themenreisen und Hotelangebote für Kurzreisen ergänzen die Angebotsseite für Nebensaison-Reisen um eine breite Palette an attraktiven Wellness-, Sport-, Gastronomie- und Geschenkgutschein-Angeboten sowie weiteren Services. Dies ergänzt die bereits starke Nachfrage nach HomeToGos Angeboten in den Hochsaisons und schafft neue Upselling-Möglichkeiten, um das Geschäft mit Bestandskund*innen weiter auszubauen. Darüber hinaus erweitert es das aktuelle Ferienhaus-Angebot von HomeToGo und schafft noch mehr einzigartige Aufenthalte, die mit attraktiven Aktivitäten gekoppelt werden können. Die Erweiterung des Angebots wird künftig das Cross-Selling und die Distribution der Angebote über verschiedene Plattformen hinweg ermöglichen, was zu einer höheren Auslastung und Dynamik für den Marktplatz sowie zu zusätzlichen Buchungen durch Bestandskund*innen führen wird. Zusätzlich werden so weitere einzigartige Angebote für HomeToGo_PRO-Kunden, dem B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, zugänglich gemacht.

Die Mehrheitsbeteiligung an Kurz Mal Weg und Kurzurlaub ermöglicht es HomeToGo auch, eine wachsende Gruppe von Reisenden, die sich für kurze Städtereisen sowie Wellness und Gastronomie interessieren, anzusprechen. Damit wird HomeToGos bereits jetzt unvergleichliches Kernangebot an Ferienhäusern und -wohnungen in ländlichen Urlaubsgebieten ergänzt. Laut einer kürzlich durchgeführten Studie der Europäischen Reisekommission sind Städtereisen mit 19,3% die am häufigsten geplante Art der Freizeitreise in den kommenden sechs Monaten.[2] Neben Urlaub im ländlichen Raum im Ferienhaus wird auch das Marktsegment der kurzen Städtereisen voraussichtlich noch weiter wachsen, getrieben durch höhere durchschnittliche Ausgaben, einen größeren Anteil an Hotel- und gebündelten Angeboten und einer zunehmenden Präsenz auf Online-Portalen. Durch die Ergänzung des Angebots mit Trends wie Wellness und kulinarischen Reisen ist HomeToGo durch diese Mehrheitsübernahme in einer ausgezeichneten Position, sein Kernangebot weiter auszubauen.

Ein weiterer Vorteil, neben der Bündelung der Stärken der beiden Kernmarken Kurz Mal Weg und Kurzurlaub, ist für diese der Zugang zu HomeToGos globaler Reichweite, seiner weltweiten Auswahl an Ferienhäusern- und wohnungen sowie zu HomeToGos Kernkompetenz in den Bereichen Technologie und Marketing.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Wir freuen uns sehr, heute die Mehrheitsübernahme bekannt zu geben und zukünftig unsere Kräfte mit den Top-Marken Kurz Mal Weg und Kurzurlaub zu bündeln. Beide Unternehmen stehen an der Spitze in dem äußerst attraktiven Markt für Themenreisen und Hotelangebote für Kurzreisen. Der sich überschneidende geografische Fokus in Kombination mit einer vielversprechenden Kund*innengruppe von Reisenden, die an kurzen Städtetrips und Nebensaison-Reisen interessiert sind, ergänzt in hohem Maße unser Ziel, unseren Marktplatz konsequent weiter auszubauen. Unsere gemeinsamen Reisenden werden wir in Zukunft mit einer noch größeren Angebotsvielfalt ansprechen können. Dies wird eine höhere Kund*innenbindung schaffen und das profitable Geschäft mit HomeToGos Bestandskund*innen weiter stärken."

David Wagner, CEO, Kurzurlaub: „Wir sind begeistert, diesen Meilenstein bei Kurzurlaub erreicht zu haben und uns mit Marken zusammenzuschließen, die ein gemeinsames Verständnis von der Erfüllung von Kundenwünschen haben. Gemeinsam mit Kurz Mal Weg und HomeToGo werden wir es bestehenden und zusätzlichen Anbietern von Unterkünften, Hotels und Aktivitäten ermöglichen, ein noch größeres Publikum an Reisenden anzusprechen und unser starkes Wachstum weiter fortzusetzen.”

Jan Seifried, CEO, Kurz Mal Weg: „HomeToGo und Kurzurlaub teilen unsere Vision, einzigartige Reiseerlebnisse für alle zugänglich zu machen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit unseren Kund*innen ein unvergleichliches Angebot sowie Buchungs- und Reiseerlebnis bieten wird, das die gesamte Branche in Europa bereichert. Dank unserer Expertise können wir bereits jetzt maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die sich auf die Bedürfnisse unserer Reisenden sowie unsere Partner in den Bereichen der Hotellerie und Aktivitäten konzentrieren. Wir freuen uns darauf, dies in Zukunft noch weiter zu verstärken.”

Die Büros und Teams von Kurzurlaub und Kurz Mal Weg werden weiter operativ unabhängig von HomeToGo tätig sein und die bestehenden Management-Teams erhalten bleiben.

Über Kurz Mal Weg

Die KMW Reisen GmbH (KMW) betreibt unter kurz-mal-weg.de das führende Online-Reiseportal für Kurztrips in der DACH-Region. Gegründet im Jahr 2001, gehört der Online-Pionier Kurz Mal Weg seit 2016 zur Fit Reisen Gruppe (fitreisen.de) mit Sitz in Frankfurt am Main, der Nummer 1 für Gesundheits- und Wellnessreisen in Europa. Mit seiner technischen Expertise und dem umfassenden Kurzreisen- und Wellness-Knowhow baut Kurz Mal Weg sein Angebot seither massiv aus – und setzt dabei auf Deutschland und europäische Nachbarländer. Das Portfolio umfasst über 19.000 Reiseangebote. Die Firma hat ihren Sitz in Leipzig, Frankfurt am Main und Hamburg.

Über Kurzurlaub

Super Urlaub GmbH (Kurzurlaub) ist in den letzten Jahren zum führenden Spezialisten für Kurzreisen in Deutschland aufgestiegen und bietet die größte Vielfalt an Arrangements mit über 30.000 Möglichkeiten in und um Deutschland, zu fairen Preisen. Das Eigentürmer geführte Unternehmen mit inzwischen 70 Mitarbeitern an den Standorten Schwerin, Berlin und Wien und über 18 Jahren Branchenerfahrung, ermöglicht Städte-, Wellnesstrips und Reisen zum Meer in höchster Qualität. Nicht nur Übernachtung mit Frühstück, sondern viele Extras und hoher Komfortstandard runden das persönliche Urlaubspaket ab.

2005 gegründet, betreibt Kurzurlaub.de sowohl das Online-Portal und seit 2017 die Kurzurlaub.de App.

Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum weltweit größten SaaS-enabled Marktplatz für Ferienhäuser und -wohnungen gewachsen.

Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von tausenden von globalen Partnern bringt der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo Angebote und Nachfrage gezielt zusammen, um Reisende für jede Art des Urlaubs auf der ganzen Welt mit der perfekten Ferienunterkunft zu verbinden.

Als Go_To-Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen bietet HomeToGo die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften, gepaart mit einem einfachen, zuverlässigen und intuitiven Produkterlebnis.

HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet eine Vielzahl an innovativen Software- und Servicelösungen, einschließlich Subscriptions für den gesamten Reisemarkt und umfasst einen speziellen Fokus auf SaaS-Lösungen, für Anbieter von Ferienhäusern.

Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG".

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA, Buchungserlöse, Onsite-Buchungserlöse, Onsite-Anteil und CPA-Take-Rate verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind (http://ir.hometogo.de/).

[1]Die Umsatzerlöse sind gemäß HGB ausgewiesen und basieren auf untestierten Proforma-Zahlen. Die bereinigte EBITDA-Marge ist definiert als Proforma-Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Adjustierungen geteilt durch die Proforma-Umsatzerlöse.

[2] Anteil europäischer Reisender, die 2023 Reisen in Europa planen, aufgeteilt nach Reisezweck; Quelle: Europäische Reisekommission, September 2023